María Roberts, peluquera de famosas: "Para cuidarse el pelo a los 60, es muy importante mucha hidratación de esta manera".

A partir de los 60 años, el cabello empieza a experimentar algunos cambios que hacen necesario prestar más atención a su cuidado. A esta edad, puede perder densidad, volverse más seco y frágil y modificar su textura, especialmente cuando aparecen las canas. Por eso, adaptar la rutina capilar a las nuevas necesidades del pelo puede marcar la diferencia si lo que buscás es recuperar y fortalecer tu pelo.

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"A partir de los 60 años, una de las indicaciones más importantes para mejorar el pelo es la hidratación. Mucha hidratación", explica María Roberts, peluquera y directora de los salones Madart Hair y Studio25, en diálogo con Lecturas. Para la experta, este gesto debe convertirse en uno de los pilares del cuidado del cabello a esta edad.

Cómo cuidar el cabello a los 60 años, según expertos.

Cómo cambia el pelo a partir de los 60

Con el paso de los años, el cabello no mantiene exactamente las mismas características que tenía décadas atrás. Como explica Roberts, "el pelo a partir de los 60 años cambia mucho". "Es cierto que con el cambio hormonal podemos encontrar diferentes alteraciones, pero es especialmente notable cuando aparecen canas. El cabello empieza a ser más duro, más grueso", enfatiza.

A esto se le suma una mayor tendencia a la sequedad, la fragilidad y la pérdida de densidad. Por eso, los productos y hábitos que funcionaban años atrás pueden necesitar algunos ajustes para acompañar las nuevas necesidades de la melena. La hidratación ocupa un papel especialmente importante en este punto, ya que ayuda a cuidar un cabello que puede sentirse más seco y difícil de manejar.

El hábito que María Roberts recomienda no olvidar

Para mantener el cabello en mejores condiciones, no hace falta complicar demasiado la rutina. Una de las claves está en incorporar productos que aporten hidratación de forma constante, especialmente después del lavado. Después del shampoo, Roberts recomienda utilizar un acondicionador que nutra y facilite el peinado. Además, cuando el cabello lo necesita, se puede incorporar una mascarilla hidratante hasta dos veces por semana.

"El resto del cabello no necesita fricción, basta con lo que cae del agua y el producto al aclarar", explica la peluquera. Por eso, también es importante evitar frotar largos y puntas durante el lavado y concentrar la limpieza principalmente en el cuero cabelludo.

Así hay que lavar el pelo a partir de los 60

La hidratación también empieza en la forma en la que lavamos el cabello. Para Roberts, es importante modificar algunos hábitos y prestar atención al protocolo de lavado. "Es muy importante cambiar el protocolo de lavado, independientemente del tipo de cabello", asegura. La experta también recomienda los pre-shampoos, especialmente aquellos formulados con aceites para aplicar sobre el cuero cabelludo.

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"A mí me gusta mucho poner pre-shampoos, especialmente, unos aceites que se aplican en el cuero cabelludo y que consiguen que todo lo que pongas después penetre mucho más y una limpieza en mayor profundidad", explica María Roberts. Después, el shampoo debe elegirse según las necesidades de cada melena. En un cabello con caída, por ejemplo, la peluquera plantea utilizar un producto anticaída o voluminizador, mientras que cuando no existe una necesidad específica puede bastar con un champú que realice correctamente la limpieza.

Acondicionador y mascarilla: dos aliados para hidratar el cabello

Una vez terminado el lavado, el cuidado no debería detenerse. El acondicionador ayuda a nutrir el cabello y facilita el desenredado, mientras que la mascarilla permite aportar un tratamiento más intensivo cuando la melena está especialmente seca. Roberts recomienda incorporar una mascarilla hidratante dos veces por semana si el estado del cabello lo requiere. La frecuencia se tiene que adaptar a las necesidades de cada persona; la idea es mantener una rutina constante y no esperar a que el pelo esté extremadamente seco para comenzar a cuidarlo.