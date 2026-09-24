Así aconsejan los expertos cuidar el pelo a los +50: "Si tenés canas, lo mejor es aplicar una mascarilla nutritiva de medios a puntas, dejá actuar unos minutos y aclarar".

Llevar las canas de forma natural es una tendencia cada vez más elegida, pero el cabello blanco o gris tiene necesidades específicas que vale la pena atender. Aunque no se trata de un pelo más débil, con el paso de los años la fibra capilar cambia y suele volverse más porosa, pierde parte de sus aceites naturales y también puede sentirse más áspera o rígida.

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Por eso, a partir de los 50 la hidratación se vuelve uno de los pasos más importantes de la rutina capilar. Según explica en TELVA Flavio, peluquero y experto en coloración, "si tenés canas, lo mejor es aplicar una mascarilla nutritiva de medios a puntas, dejar actuar unos minutos y aclarar". El especialista señala que este gesto ayuda a reponer el agua y los lípidos que el cabello ya no retiene con la misma facilidad.

Cómo cuidar las canas a los +50.

Por qué las canas necesitan más hidratación

Al perder melanina, las canas también pierden parte de su protección natural. Además, el cuero cabelludo produce menos grasa con el paso del tiempo, por lo que la fibra tiende a deshidratarse más rápido. Esto explica por qué muchas personas notan que el cabello blanco se encrespa con facilidad o pierde brillo.

La cutícula de la cana suele ser más irregular y absorber la humedad de forma desigual, algo que favorece el frizz. Por eso, los expertos coinciden en que hidratar no significa únicamente nutrir el cabello: también ayuda a mejorar su textura, suavidad y luminosidad.

Cómo lavar el cabello con canas sin resecarlo

El lavado también influye en el aspecto del pelo. Flavio recomienda utilizar un champú suave e hidratante y evitar el agua demasiado caliente, ya que puede eliminar los aceites naturales y aumentar la sequedad. Otro paso que no conviene saltear es el uso de acondicionador o mascarilla, incluso en cabellos cortos. Según los especialistas, estos productos aportan elasticidad, ayudan a controlar el encrespamiento y dejan la melena más suave y manejable.

Cómo cuidar las canas a los +50.

El truco para controlar el frizz

Después del lavado, una buena opción es aplicar unas gotas de un producto leave-in o tratamiento sin aclarado sobre el cabello húmedo. Este tipo de fórmulas ayuda a sellar la cutícula, protege frente al calor del secador y reduce el efecto del aire húmedo, uno de los principales responsables del frizz. Además, el uso de un protector térmico antes del secado resulta especialmente importante en las canas, ya que al no tener melanina son más sensibles al calor de secadores y planchas.

Cómo mantener las canas luminosas

Con el tiempo, el cabello blanco puede adquirir reflejos amarillentos debido a la oxidación o a factores externos como el sol y la contaminación. Para evitarlo, muchos expertos recomiendan incorporar un champú violeta una vez por semana, siempre acompañado de una mascarilla hidratante para evitar que el pelo se reseque. Otros pequeños gestos, como evitar el agua muy caliente, hidratar regularmente y proteger el cabello del calor, también pueden marcar la diferencia.