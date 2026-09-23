Las camperas deportivas se convirtieron en una de las claves del street style de la London Fashion Week, que comenzó el 17 de septiembre. Mientras las pasarelas presentan las colecciones primavera-verano 2026/2027, las calles de Londres anticipan una forma de vestirse que también puede adaptarse al entretiempo argentino.

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La propuesta no consiste en armar un conjunto completamente deportivo. Por el contrario, la tendencia apuesta por combinar una campera de este estilo con prendas clásicas o urbanas para generar un contraste. Así, una pieza que tradicionalmente estuvo asociada al ejercicio o a los looks informales pasa a ocupar un lugar central en outfits de todos los días.

¿Cómo llevar la campera deportiva sin armar un look completamente deportivo?

El street style londinense muestra que una sola prenda alcanza para cambiar la personalidad de un conjunto. La campera deportiva puede aparecer junto a un jean, un pantalón amplio o incluso una falda, creando una mezcla entre elementos relajados y otros más arreglados.

La clave está en no pensar el look como un conjunto cerrado. Si tenés una campera deportiva en tu placard, podés combinarla con prendas que normalmente usarías para situaciones más urbanas o cotidianas.

Esta combinación también permite aprovechar prendas que ya tenemos. En lugar de sumar ropa nueva, la tendencia propone cambiar la manera de usar aquellas piezas que forman parte del guardarropa habitual.

¿Por qué funciona para el entretiempo argentino?

La tendencia que aparece en las calles de Londres tiene, además, una característica práctica para la primavera argentina. Durante esta época del año, las temperaturas pueden variar a lo largo de la jornada y una campera liviana permite sumar una capa sin recurrir a un abrigo pesado.

Por eso, la campera deportiva puede ser una alternativa para las mañanas o tardes frescas. Después, cuando aumenta la temperatura, resulta más sencillo sacarla y continuar el día con las prendas más livianas que llevás debajo.

Tres combinaciones para probar con lo que ya tenés

Una de las opciones más sencillas es combinar la campera deportiva con un jean y una camisa. La camisa aporta un elemento más clásico, mientras que la campera introduce el costado relajado que caracteriza a esta tendencia. Es una alternativa simple para llevar el estilo a un look cotidiano.

También podés probarla con pantalones amplios. En este caso, el volumen de la parte inferior acompaña la estética relajada de la campera y permite construir un conjunto urbano sin que todas las prendas pertenezcan al universo deportivo.

El street style londinense propone combinarlas con prendas clásicas y urbanas.

Otra posibilidad es usarla con una falda. El contraste resulta más marcado porque se mezclan una pieza asociada a lo deportivo y otra de una estética diferente. Justamente ahí aparece una de las claves del street style londinense: combinar prendas que, a primera vista, parecen pertenecer a mundos distintos.