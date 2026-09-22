Canas en las cejas: "Si hacés esto, empiezan a perder la forma y la densidad que tanto favorecen la mirada".

Las canas no solamente aparecen en el pelo, sino que con el paso del tiempo, también pueden hacerse visibles en las cejas e incluso llegar a modificar el aspecto de la mirada. Aunque la primera reacción pueda ser querer eliminarlas cuanto antes, arrancarlas no siempre es la mejor solución. Una experta en cejas explica qué hacer para disimularlas, pero especialmente, cómo evitar perder densidad.

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"Si hacés esto, ahí es donde muchas empiezan a perder la forma y la densidad que tanto favorecen a su mirada", advierte en CLARA Sara Bonnet, experta en cejas, sobre el hábito de arrancar las canas que aparecen entre los pelos de las cejas. Según explica, una cana puntual no debería ser motivo para comenzar a depilar de más, ya que en el intento de eliminarla podemos retirar también otros pelos y alterar progresivamente la forma natural de la ceja.

Este es el error más común que se comete con las canas en las cejas.

Por qué no conviene arrancar las canas de las cejas

Encontrar un pelo blanco o gris entre las cejas puede resultar llamativo, especialmente cuando aparece por primera vez. Sin embargo, depilarlo cada vez que aparece puede terminar afectando la forma y la densidad de la ceja. La recomendación es evitar convertir la pinza en la primera solución. Las cejas cumplen un papel importante en la expresión del rostro y retirar pelos de manera repetida puede hacer que, con el tiempo, pierdan parte de su estructura original. Además, las canas no necesariamente tienen que desaparecer; existen alternativas muy sencillas para camuflarlas temporalmente sin modificar la forma de la ceja.

Las canas también cambian la textura del pelo

El color no es la única diferencia que puede notarse. Cuando aparecen canas, el pelo de las cejas también puede adquirir una textura diferente. "Con la aparición de canas, el pelo puede volverse más seco, rígido y rebelde, así que es importante no descuidarlo", explica Sara Bonnet. Por eso, además de buscar formas de disimular el tono grisáceo, conviene prestar atención al cuidado de la ceja. Una rutina sencilla puede ayudar a mantener los pelos más flexibles y facilitar el peinado.

Este es el error más común que se comete con las canas en las cejas.

Cómo cuidar las cejas cuando aparecen canas

La experta recomienda incorporar un hábito muy sencillo a la rutina diaria: hidratar y nutrir las cejas. "El consejo es hidratar y nutrir la ceja a diario", señala Sara Bonnet. Para hacerlo, se puede aplicar por la noche un producto específico que aporte hidratación y nutrición. Por la mañana, alcanza con peinar suavemente las cejas para devolverles su forma. También es recomendable evitar tanto la depilación excesiva como los productos demasiado agresivos, especialmente si el objetivo es conservar una ceja tupida y definida.

El truco más sencillo para disimular las canas

Para quienes prefieren ocultar las canas, no es necesario recurrir inmediatamente a un cambio permanente. Un gel de cejas con color y fijación flexible puede ser suficiente para camuflarlas en pocos segundos. La experta explica que este tipo de producto "es perfecto porque colorea la cana al instante, la peina y la mantiene en su sitio, pero sin dejar ese efecto de ceja pintada que endurece la mirada". La clave está en utilizar poca cantidad y aplicarla con precisión, especialmente sobre los pelos blancos. El tono debería ser lo más parecido posible al color natural de las cejas para evitar un resultado demasiado marcado.

Otras opciones para maquillar las cejas con canas

El gel con color no es la única alternativa, también se pueden utilizar lápices ultrafinos o productos específicos para cejas, especialmente cuando las canas aparecen de manera aislada. La recomendación de la experta en maquillaje Raquel Linde es evitar los productos demasiado oscuros o densos y trabajar con tonos suaves, como marrones fríos, topo o castaños, y aplicar el producto únicamente donde sea necesario. Primero se peinan las cejas, después se rellenan los pequeños huecos con trazos finos y, finalmente, se fijan los pelos sin apelmazarlos.