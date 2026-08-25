Cómo tapar las canas, según un peluquero: cuál es el mejor método

Las canas forman parte del proceso natural de envejecimiento del cabello, pero para quienes prefieren disimularlas el desafío suele aparecer unas pocas semanas después de la coloración: las raíces vuelven a crecer y el contraste con el tono teñido se hace cada vez más evidente. Frente a ese problema, algunos profesionales recomiendan técnicas que buscan integrar las canas en lugar de cubrirlas por completo.

El peluquero Víctor del Valle explicó que una de las alternativas para conseguir un resultado más natural consiste en realizar mechas extremadamente finas. La técnica permite generar una transición entre el cabello canoso y el resto de la melena, lo que reduce el efecto de una raíz marcada a medida que el pelo crece.

El método para disimular las canas: mechas extremadamente finas

Del Valle explicó que una opción consiste en trabajar con mechas muy finas distribuidas estratégicamente sobre el cabello. A diferencia de una coloración uniforme, el objetivo no es generar una cobertura total, sino romper visualmente la diferencia entre las zonas canosas y el resto del pelo.

El resultado busca que las canas se mezclen progresivamente con los tonos elegidos para las mechas. De esta manera, cuando aparece el crecimiento natural, la transición puede resultar menos evidente que después de aplicar un tinte de cobertura completa.

La elección del tono y la técnica concreta, sin embargo, depende de factores como el color de base, la cantidad y distribución de las canas y el estado del cabello. Por eso, el diagnóstico profesional antes de realizar una decoloración o coloración resulta clave.

Por qué las mechas pueden ser una alternativa al tinte tradicional

Uno de los principales problemas de teñir todo el cabello para ocultar las canas es el contraste entre el color artificial y el crecimiento natural. Cuando la raíz empieza a aparecer, la diferencia puede hacerse visible y obliga a repetir el proceso con mayor frecuencia.

Las mechas finas funcionan con una lógica diferente: al distribuir pequeñas secciones de color, permiten crear una apariencia más heterogénea y cercana a la textura visual natural del cabello. En lugar de establecer una línea definida entre la raíz y el cabello teñido, se busca generar una transición gradual.

Las canas.

Esto puede ser especialmente útil para quienes quieren dejar de depender de retoques frecuentes y prefieren una estrategia de coloración que acompañe el crecimiento. No significa que las canas desaparezcan: se trata de integrarlas visualmente en el conjunto del cabello.

Cómo mantener el resultado y qué tener en cuenta

La técnica no es idéntica para todas las personas. Una melena con pocas canas puede requerir un abordaje diferente al de alguien con una proporción elevada de cabello blanco o gris. También influyen el tono natural y el color que se quiera conseguir.

Además, las mechas suelen implicar procesos químicos que pueden afectar la fibra capilar, especialmente cuando requieren decoloración. Por eso, es importante evaluar previamente el estado del cabello y consultar con un profesional para determinar qué procedimiento resulta adecuado.

La recomendación de Del Valle busca cambiar el enfoque: en lugar de intentar ocultar cada cana, integrarla dentro del diseño general del color. Las mechas extremadamente finas permiten trabajar esa transición y conseguir un crecimiento menos contrastado.