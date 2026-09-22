Chau a las ballerinas: los zapatos que son furor y se imponen como tendencia esta primavera-verano 2027

Con la llegada de la primavera y la suba de la temperatura, empieza a renovarse la moda y este año hay unos zapatos que se posicionan como los protagonistas indiscutidos del calor: las ojotas con taco. El modelo que reinventa un clásico con una base elevada y se convierte en furor durante la temporada primavera-verano 2027.

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Por qué las ojotas con taco son la tendencia de la temporada primavera-verano 2027

Durante mucho tiempo, las ojotas parecían estar reservadas solo para la playa, pero en los últimos meses la reversión que les suma una base elevada las convirtió en una tendencia. La fusión entre ambos mundos, es decir, la practicidad de las ojotas de goma y la elegancia de un taco, se impone como la gran apuesta de la primavera-verano 2027.

Se trata de un calzado que ya genera furor de cara al verano y que se caracteriza por su versatilidad, sirve para sumar sofisticación a looks urbanos o un toque relajado a outfits más elegantes. Entre las grandes razones de su éxito se destacan:

Comodidad sin resignar estilo: el diseño mantiene la tira entre los dedos típica de la ojota, pero suma una base con taco (chino, cuadrado o plataforma) que estiliza la pierna.

el diseño mantiene la tira entre los dedos típica de la ojota, pero Materiales premium: se diseñan en cuero, gamuza y terminaciones satinadas que reemplazan al plástico, lo que las vuelve una pieza más durable y "fashion", ya que aporta elegancia a un calzado típico.

se diseñan en cuero, gamuza y terminaciones satinadas que reemplazan al plástico, lo que las vuelve una pieza más durable y "fashion", ya que aporta elegancia a un calzado típico. Paletas de color: se imponen como tendencia los tonos neutros (beige, blanco, negro) que conviven con propuestas en colores vibrantes como fucsia y rojo, que también pisan fuerte esta temporada. Sin embargo, se espera que la gran estrella sea el chocolate.

¿Cómo combinar las ojotas con taco en diferentes looks?

La clave para utilizar las ojotas con taco y estar a la moda está en el contraste. Es un calzado que queda bien en múltiples looks. Se pueden usar con pantalones sastreros, con jeans, capris y hasta bermudas.

Sin embargo, los estilistas recomiendan usarlos con pantalones de tiro alto o palazzo para alargar la silueta, aunque también funcionan muy bien con vestidos midi y faldas fluidas. Para un look más urbano, se puede apostar por usar estas ojotas con jean recto y camisas oversize.