¿Qué accesorios serán los protagonistas de la primavera 2026?

Cuando pensamos en la moda de primavera, lo primero que suele venir a la mente son las prendas y colores que se imponen. Sin embargo, para la temporada primavera-verano 2026, los accesorios cobran un protagonismo inédito y pueden cambiar por completo un look sin necesidad de renovar todo el guardarropa.

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En las pasarelas de esta temporada, los flecos, las perlas y los pañuelos se llevaron todas las miradas. Estos elementos no solo acompañan, sino que muchas veces son el centro del outfit, aportando frescura y movimiento.

Los tres elementos trend de esta primavera-verano 2026

Flecos

sta tendencia, que viene marcando presencia en las últimas temporadas, se renueva con más energía para 2026. Marcas como Alaïa, Bottega Veneta y Loewe los incorporaron en vestidos, faldas, tops y especialmente en accesorios como carteras y zapatos. Lo interesante es que los flecos ya no están atados exclusivamente a estilos bohemios; ahora pueden complementar prendas de líneas simples o convertirse en el detalle estrella de una cartera o sandalia. Una forma sencilla de sumarse a esta moda es apostar por un accesorio con flecos para darle vida a un look sencillo.

Los flecos se renuevan y ya no están atados solo al estilo bohemio.

Perlas

Lejos de ser joyas reservadas para eventos formales, las perlas se reinventan esta temporada para integrarse en el día a día. Se las vio junto a piezas de plata, anillos tipo sello y collares de cuentas en las pasarelas. Para llevarlas con un aire más casual y moderno, la clave está en combinarlas con prendas básicas como una remera blanca, una camisa o un jean. El contraste entre la delicadeza de las perlas y la simplicidad o informalidad de la ropa genera un efecto actual y atractivo.

Pañuelos

Sin dudas, el accesorio estrella de la primavera 2026. Los diseñadores los mostraron en múltiples formas más allá del clásico uso alrededor del cuello. Se los vio en la cabeza, sobre los hombros, en la cintura, como top e incluso reemplazando al cinturón. En la calle, el pañuelo tipo bandana o foulard volvió a aparecer especialmente en la cabeza, recuperando esa onda dosmilera que suele reaparecer con fuerza. La versatilidad del pañuelo lo convierte en uno de los accesorios más interesantes de la temporada, ya que ofrece múltiples maneras de incorporarlo al look.

El pañuelo es el accesorio estrella y se usa de múltiples formas.

Estas tendencias de accesorios demuestran que no siempre hace falta renovar todo el placard para estar a la moda. A veces, basta con sumar un detalle clave que transforme y actualice cualquier outfit.