Vestido midi: cómo usar la prenda que será tendencia esta primavera

El vestido midi vuelve a ocupar un lugar central entre las tendencias de moda para la primavera-verano 2027. La prenda ganó protagonismo en las calles de Londres, Nueva York, Copenhague, Milán y Ámsterdam, donde el street style mostró distintas formas de incorporarla a looks cotidianos, de oficina y también para la noche.

{{{htmlAmp}}}

La clave de su regreso está en la versatilidad. Un mismo vestido puede adaptarse a diferentes ocasiones según los zapatos, la cartera y los accesorios elegidos. Además, los modelos confeccionados en telas livianas permiten resolver un look completo con una sola prenda para los días de calor.

El vestido midi vuelve a ser protagonista

Durante las últimas semanas, las principales capitales de la moda funcionaron como una vidriera de las prendas que comienzan a instalarse para la próxima temporada. Entre las distintas propuestas que aparecieron en las calles, el vestido midi se destacó por la cantidad de combinaciones posibles.

No existe un único modelo para seguir esta tendencia. Puede tratarse de un diseño sencillo, en un tono neutro y con líneas simples, o de una alternativa con estampas, transparencias, volumen y otros detalles que hagan que la prenda tenga mayor presencia.

Para quienes buscan una pieza fácil de aprovechar durante más tiempo, los colores neutros aparecen como una alternativa práctica. Blanco, negro, beige, azul marino, gris y marrón permiten modificar el aspecto del conjunto mediante accesorios y calzado, sin depender de una sola combinación.

Cómo llevar el vestido midi a la oficina

El vestido midi puede convertirse en una opción para ir a trabajar, especialmente cuando tiene un corte sencillo y está realizado en materiales como algodón, lino u otras telas livianas. Su largo permite armar un conjunto prolijo sin necesidad de sumar demasiadas prendas.

Para darle una apariencia más formal, podés combinarlo con estilettos, sandalias de taco medio o zapatos slingback. Una cartera estructurada y algunos accesorios completan el conjunto sin quitarle protagonismo al vestido.

Si tu ambiente laboral tiene un código de vestimenta más relajado, los mocasines o los zapatos chatos también pueden acompañar la prenda. De esta manera, el mismo vestido puede adoptar estilos diferentes según la ocasión.

Del trabajo a una salida de noche

Una de las ventajas del vestido midi es que no hace falta cambiar toda la ropa para transformar el look. Con algunos cambios puntuales, un modelo utilizado durante el día puede adquirir una estética completamente distinta para una salida nocturna.

Los estilettos, las sandalias, una cartera pequeña y distintos accesorios son suficientes para modificar el resultado. En este sentido, los diseños de colores neutros ofrecen muchas posibilidades porque permiten jugar con los complementos.

Una alternativa para los días de calor

Durante la primavera y el verano, el vestido midi también puede funcionar como una solución práctica para los días de temperaturas altas. Los modelos confeccionados en lino, algodón y otras telas livianas permiten armar un look completo.

Para una propuesta más relajada, podés sumarle sandalias planas, una cartera de cuero y anteojos de sol. Así, el vestido conserva su protagonismo y se adapta a una situación cotidiana sin necesidad de recargar el conjunto.