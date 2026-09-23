El secreto de los peluqueros: "Para tener un pelo brillante a partir de los 50, nunca te saltees este paso".

Con el paso de los años, el pelo cambia y puede perder densidad, volverse más fino, seco y tener una mayor tendencia al frizz. Por eso, una rutina que funcionaba a los 30 o 40 puede no ser suficiente después de los 50. Los peluqueros coinciden en que no hace falta llenar el baño de productos caros para recuperar una melena suave y luminosa, sino que es mucho más simple de lo que parece.

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Hay un hábito muy simple que puede marcar la diferencia y que, según los expertos, debería estar presente en cada lavado: usar acondicionador. Aunque parezca algo obvio, muchas personas no usan o no lo aplican correctamente. "Para tener un pelo brillante a partir de los 50, nunca te saltees el acondicionador y utiliza un aceite que controle el frizz sin apelmazar", dicen expertos en CLARA.

Cómo tener un cabello brillante a los +50, según expertos.

Por qué el pelo cambia después de los 50

La edad puede modificar el aspecto y las necesidades de la fibra capilar. "La fibra capilar se vuelve más fina, disminuye la densidad, se pierde parte de la hidratación natural y el cabello suele mostrar menos brillo y elasticidad", explica Cristina Solymosi, peluquera y directora de MA BELLE Salón. Como consecuencia, el pelo puede verse más apagado, perder suavidad y resultar más difícil de peinar.

Esto no significa que todas las mujeres necesiten utilizar los mismos productos. De hecho, María Baras, directora de Cheska, advierte de que no todos los cabellos canosos necesitan una hidratación excesiva: "No por tener el pelo cano, lo tienes que hidratar de más siempre". La clave está en encontrar productos que hidraten y aporten brillo sin sobrecargar la fibra, especialmente cuando se trata de un cabello fino.

El paso que los peluqueros no quieren que te saltees

Si tenés el pelo fino, quizá hayas eliminado el acondicionador de tu rutina por miedo a perder volumen. Sin embargo, los expertos consideran que puede ser precisamente uno de los productos más importantes para mantener una melena bonita y manejable. Bea Guerrero, CEO de Ángela Navarro, dice que "el acondicionador es un paso fundamental en cada lavado".

Cómo tener un cabello brillante a los +50, según expertos.

Según explica, este producto ayuda a aportar brillo y a sellar la cutícula. Además, si después de utilizarlo notas el cabello demasiado pesado, el problema puede estar en que no se aclaró correctamente. Javier Mateo, peluquero y cofundador de THE LAB Beauty Studio, también destaca su importancia en los cabellos maduros: "Con la edad, deja de ser un complemento para convertirse en un imprescindible". Además, ayuda a prevenir la rotura del pelo, ya que facilita el peinado.

Cómo aplicarlo correctamente

Si tenés el pelo fino, aplicá el acondicionador de medios a puntas, en poca cantidad y aclarando bien para no restar volumen. Después del lavado, podés sumar unas gotas de aceite capilar ligero para potenciar el brillo y controlar el frizz, como recomienda Miguel Bling, aunque es importante no abusar, ya que los productos demasiado ricos pueden apelmazar el pelo y quitarle movimiento. Para los peluqueros, un buen acondicionador y un toque de aceite en las puntas pueden ser suficientes para conseguir una melena más suave y luminosa a partir de esta edad.