Pañuelos: la tendencia que será protagonista del verano 2027 y cambia

El pañuelo se prepara para dejar atrás su lugar tradicional como accesorio y convertirse en una de las prendas protagonistas del verano 2027. Después de varias temporadas atado al pelo, alrededor del cuello o como detalle en carteras, ahora cambia de función y se lleva directamente sobre el cuerpo.

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La tendencia ya comenzó a verse en pasarelas, propuestas de street style y looks de influencers. La idea consiste en aprovechar estampados, texturas y formas de anudado para transformar una pieza de tela en un top, una falda o incluso un vestido.

El pañuelo cambia de lugar y se convierte en prenda

Durante años, los pañuelos fueron utilizados como complemento para sumar color o personalidad a un conjunto. Ahora la moda propone llevarlos de una manera completamente diferente. Las piezas aparecen convertidas en tops con escote halter, faldas asimétricas y vestidos fluidos, con una estética que combina movimiento, estampas y siluetas relajadas.

Las colecciones de primavera de Hermès y Celine mostraron distintas formas de llevar esta tendencia. El resultado recupera además una inspiración asociada a figuras como Jackie Kennedy y Audrey Hepburn, conocidas por incorporar los pañuelos de seda a sus looks. Sin embargo, la propuesta actual los lleva hacia prendas más pequeñas, sensuales y descontracturadas.

Cómo se usa el pañuelo este verano

Una de las formas más sencillas de incorporar esta tendencia es transformar el pañuelo en un top. Para hacerlo, existen distintas maneras de anudarlo alrededor del torso, dependiendo del tamaño de la pieza y del efecto que se quiera conseguir.

Los estampados florales, geométricos y aquellos inspirados en la estética de los años 70 son algunas de las opciones que mejor acompañan esta propuesta. También existen alternativas lisas para quienes buscan una combinación más discreta.

El secreto está en dejar que el pañuelo tenga protagonismo. Por eso, puede combinarse con prendas más simples que funcionen como acompañamiento y permitan que la parte superior concentre la atención.

Los estampados florales y geométricos aportan color durante el verano.

Con qué prendas combinar un top pañuelo

Una alternativa fácil para llevar esta tendencia es combinar un top realizado con un pañuelo con un jean de corte recto. El contraste entre el denim y la parte superior genera un conjunto informal que puede sumar accesorios más sofisticados.

Para completar el look se pueden incorporar mules con taco alto, una cartera tipo pouch y accesorios dorados. De esta manera, una propuesta sencilla puede adquirir un aspecto más elegante sin perder su carácter relajado.

Otra posibilidad consiste en combinar el pañuelo con pantalones amplios, shorts de denim o prendas de lino. En estos casos, el resto del conjunto funciona como complemento mientras el pañuelo se convierte en el principal punto de atención.