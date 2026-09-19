Vans Rowley Classic: las zapatillas azul cielo que son tendencia

Las zapatillas deportivas vuelven a ocupar un lugar central entre las tendencias de moda de la primavera 2026. En esta temporada, las nuevas Vans Rowley Classic se destacan por combinar un diseño inspirado en el calzado urbano con detalles más elegantes, como el ante y un delicado tono azul cielo.

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El modelo se presenta como una alternativa a las zapatillas que dominaron las últimas temporadas. Su propuesta reúne características asociadas a la comodidad de las New Balance y una estética cercana a las Adidas Samba, aunque incorpora una silueta propia que suma mayor sujeción en el tobillo.

Cómo son las nuevas Vans Rowley Classic

Las Vans Rowley Classic tienen un formato alto que cubre el tobillo, aunque sin llegar a convertirse en un botín. Esta característica las diferencia de modelos más bajos, como las Samba o las Gazelle, y les aporta una sensación de mayor sujeción.

El diseño busca combinar comodidad y estilo para acompañar distintas actividades durante el día. La estructura recoge el tobillo de una manera más firme, una característica que puede resultar práctica para quienes buscan usar zapatillas durante varias horas.

A nivel visual, uno de los principales atractivos está en el color. El azul cielo aporta una apariencia delicada y fresca, además de sumar luminosidad a conjuntos de tonos más sobrios.

El tono elegido para estas Vans acompaña las tendencias cromáticas de la temporada. Su color permite incorporarlas a diferentes combinaciones sin que el calzado pierda protagonismo.

Una de las posibilidades es llevarlas con prendas negras, ya que el azul claro genera un contraste suave. También funcionan junto con marrón chocolate y denim, tres alternativas que permiten crear conjuntos versátiles.

Ante y suela color caramelo: los detalles que cambian el modelo

Otro de los elementos destacados es el material. Las Vans Rowley Classic están confeccionadas en piel suave de ante, un acabado que aporta una apariencia más sofisticada al calzado.

La suela en color caramelo completa la propuesta y refuerza ese aspecto más serio. El resultado es una zapatilla que combina elementos deportivos con detalles asociados a estilos más cuidados. Así, el modelo se aleja de la estética exclusivamente deportiva y puede integrarse en conjuntos pensados para diferentes momentos del día.

Su formato alto ofrece mayor sujeción que otros modelos.

Una alternativa para usar durante todo el día

La altura de la zapatilla es uno de los rasgos que más la diferencia de otros modelos populares. Al cubrir el tobillo con mayor firmeza, las Rowley Classic buscan ofrecer una sujeción distinta a la de las zapatillas bajas.

Esa característica se suma a una propuesta centrada en la comodidad y la ligereza. La idea es contar con un calzado que pueda acompañar largas jornadas sin renunciar a una estética cuidada.

El modelo azul cielo, además, permite actualizar un conjunto de primavera sin recurrir a colores demasiado intensos. Con negro, marrón chocolate o denim, puede convertirse en una pieza versátil dentro del guardarropa.