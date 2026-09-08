Vuelven los pantalones de los 70: cómo llevar la tendencia en 2026

Los pantalones inspirados en los años 70 vuelven a ser protagonistas esta temporada y se actualizan para adaptarse a los looks de 2026. Los modelos acampanados, flare, bootcut y palazzo recuperan el tiro alto, mientras la pana, los estampados y el animal print suman nuevas opciones para incorporar la tendencia.

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La propuesta no busca copiar los estilismos de aquella década, sino recuperar algunas de sus características más reconocibles. El pantalón acampanado, por ejemplo, vuelve como una alternativa capaz de estilizar visualmente las piernas y generar un efecto de mayor altura.

El pantalón acampanado es la estrella de la temporada

El modelo flare se caracteriza por una pernera que se amplía hacia el bajo y es una de las prendas que mejor representa el regreso de la estética setentista. Con tiro alto, además, permite marcar la cintura y reforzar visualmente el efecto de piernas más largas.

La clave para llevarlo está en equilibrar las proporciones. Podés combinarlo con jerséis finos metidos por dentro, camisetas entalladas o camperas cortas, como una biker o una cazadora de denim.

El calzado también cumple un papel importante. Los pantalones acampanados funcionan especialmente bien con botines de tacón cuadrado, sandalias de plataforma o cuñas, opciones que acompañan la amplitud del bajo.

Pana, animal print y otros estampados

La tendencia setentista también aparece en materiales y diseños que recuperan el espíritu de la época. La pana en tonos tierra, especialmente marrones, puede combinarse con abrigos o chalecos largos y prendas de punto fino.

Para generar contraste, podés sumar colores como berenjena, azul o crema. Si elegís un pantalón estampado, en cambio, conviene dejar que sea el protagonista y acompañarlo con prendas superiores más simples.

El animal print es otra de las apuestas de esta temporada. Los pantalones de pernera amplia y tiro alto con este estampado combinan bien con prendas básicas y botines negros, de punta fina o cuadrada.

Los pantalones acampanados vuelven renovados para protagonizar los looks.

Cómo adaptar la tendencia a tu estilo

No hace falta vestirse completamente de los años 70 para incorporar esta moda. Una de las formas más sencillas es elegir un único elemento inspirado en aquella década y combinarlo con prendas actuales.

El palazzo es un buen ejemplo: mantiene la amplitud característica de los pantalones setentistas, pero su corte wide leg aporta una apariencia más contemporánea. La raya delantera también ayuda a estilizar visualmente las piernas.

Los chalecos son otra alternativa para sumar el espíritu retro. Podés incorporarlos junto con un pantalón de tiro alto sin necesidad de recurrir a estampados o accesorios vintage.