Adiós a las cerámicas: la tendencia vintage que vuelve con todo en 2026

El estilo terrazzo, que hoy pisa fuerte en el diseño internacional, tiene sus raíces en una técnica veneciana del siglo XVI. Lo que parecía una moda pasada de moda resurge este 2026 con fuerza, impulsado por la sostenibilidad y el ingenioso uso de materiales reciclados.

{{{htmlAmp}}}

Durante mucho tiempo, los pisos cerámicos dominaron los hogares, pero ahora pierden terreno frente a una tendencia vintage que vuelve a enamorar: los pisos de granalla. Estos, típicos de las casas de mediados del siglo XX, dejaron de ser vistos como anticuados para convertirse en protagonistas del diseño contemporáneo.

Del siglo XVI a los hogares modernos: la fascinante historia detrás del piso de moda

Antes, entrar a una casa con pisos de granalla era como viajar en el tiempo. Sin embargo, hoy esa estética se valoriza como un tesoro decorativo que aporta color, resistencia y una impronta única a cualquier ambiente moderno. Estos pisos están formados por pequeños fragmentos de mármol unidos por cemento, y aunque se parecen al terrazo veneciano, tienen diferencias claras.

El terrazo veneciano original es una obra artesanal cara que cubre toda la superficie de una manera uniforme. En cambio, la granilla que abunda en las viviendas de los años cincuenta es una versión industrial: baldosas prefabricadas, más accesibles y con juntas visibles que ahora se aprecian por su durabilidad y su capacidad para disimular la suciedad.

Los pisos de granalla recuperaron protagonismo dentro del diseño contemporáneo.

Más allá de los pisos: cómo llevar la estética terrazzo a toda la casa

La evolución tecnológica permitió que el estilo terrazzo se expanda más allá de los pisos, basta prestar atención. Hoy, es común verlo en paredes, duchas y mesadas de cocina. Incluso se usan materiales como el gres o el linóleo para imitar esta estética, logrando resultados tan realistas que cuesta distinguir la copia del original. Es curioso cómo se usan materiales artificiales para recrear lo natural.

Una de las claves del éxito del terrazzo es su compromiso con la sustentabilidad, tema que en la actualidad está en la mesa. Esta técnica reutiliza fragmentos sobrantes de mármol, piedra o vidrio, lo que la convierte en una opción ecológica en tiempos donde reducir el desperdicio es fundamental. Además, su capacidad de personalización es casi infinita, permitiendo elegir colores y tamaños de grano que rompen con el minimalismo blanco que dominó en los últimos años.

El estilo permite sumar color y personalidad a distintos ambientes.

Si tenés pisos de granalla en tu casa, antes de pensar en una reforma, tené en cuenta que estás sobre una tendencia global. Lo que antes se consideraba viejo, hoy es un proyecto de diseño que aporta movimiento y carácter a cualquier habitación, demostrando que el estilo vintage puede ser moderno y sustentable a la vez.