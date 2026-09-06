Chau tonos vibrantes: las 3 tendencias clave que van a dominar el verano 2027 en Argentina

La marca Tucci lanzó su nueva colección para el verano 2027 bajo el nombre Viva Tucci, una propuesta que no solo se limita a las prendas, sino que construye un universo completo inspirado en la Toscana italiana.

{{{htmlAmp}}}

Desde sus colores hasta sus paisajes, pasando por la arquitectura característica de esa región, la colección refleja esa esencia italiana que hace que un look sofisticado luzca natural y cómodo. La paleta incluye tonos tierra como chocolate, sienna, visón y verde seco, junto con un renovado color vainilla que promete ser uno de los favoritos de la temporada. Para romper con los neutros, el rojo aparece con fuerza, aportando intensidad a los conjuntos.

En cuanto a las prendas, la sastrería se destaca como uno de los grandes protagonistas, pero abandonando las estructuras rígidas tradicionales. Blazers y pantalones amplios conforman looks que pueden usarse en conjunto o por separado, convirtiendo el traje en una opción relajada para el día a día. Además, el blanco se impone de pies a cabeza como un recurso fresco y elegante para combatir el calor.

La colección también juega con estampas que combinan el clásico animal print con motivos florales y diseños orgánicos, actualizando así uno de los códigos más tradicionales de Tucci. Las texturas y el movimiento son clave: tejidos con gran caída, transparencias, encajes y drapeados transforman piezas simples en protagonistas con un toque sensual pero relajado.

El denim se renueva con Tencel Premium para combatir el calor.

Entre los desarrollos textiles aparecen jacquard, devorée, suede, bordados y encajes engomados, detalles que marcan la diferencia y aportan un plus a cada look. Por supuesto, el denim no falta, siendo parte esencial del ADN de la marca. Esta temporada, el jean vuelve con materiales innovadores como el Tencel Premium, más fresco y liviano, y con terminaciones especiales como láser, bordados y customizaciones que elevan el clásico jean.

Cuando cae la noche, toman protagonismo las prendas que combinan transparencias, pedrería, satén y detalles metálicos. Entre las piezas destacadas se encuentra un vestido de satén en tono vainilla, acompañado por capas y blusas translúcidas ideales para armar looks sofisticados pero cómodos.

La sastrería relajada es la gran protagonista de la colección.

Los accesorios completan esta propuesta: sandalias en punta, botas de gamuza, cinturones finos, carteras con texturas y pañuelos estampados que se llevan a la cadera, suman un toque final perfecto.

Tips para lucir la colección como una experta

Si ya te enamoraste de esta colección, acá van algunos consejos para sacarle el máximo provecho. El secreto está en mezclar las piezas de sastrería con prendas más relajadas: un blazer amplio con unos jeans de Tencel Premium genera un contraste impecable que funciona tanto para la oficina como para un after.

Para los looks monocromáticos, apostá por el blanco de pies a cabeza, que es el gran aliado contra el calor y aporta una elegancia inmediata. Si querés sumar color sin exagerar, incorporá el rojo en accesorios o en una prenda puntual que sea el foco del outfit. Las transparencias y los encajes son ideales para superponer y darle profundidad a tus conjuntos sin recargarlos. Por último, no te olvides de los accesorios.