Tendencias primavera-verano 2026/2027: las 5 prendas para renovar tu placard sin gastar de más

Con el cambio de estación, las tendencias de primavera-verano 2026/2027 ya empezaron a mostrarse en las calles y las pasarelas. La buena noticia es que no hace falta comprarse un guardarropa nuevo para estar a la moda. Algunas prendas y accesorios estratégicos pueden transformar por completo un outfit básico.

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El pantalón capri, los lentes XL y el auge del azul en todas sus tonalidades son algunas de las apuestas más fuertes. Además, los colores verdes y los versátiles pañuelos se suman a la lista para darle un toque fresco y personal a cualquier conjunto. Acá te contamos cómo incorporarlos.

El pantalón capri vuelve a escena después de años de silencio

El pantalón capri es una de las grandes vueltas de la temporada. Después de varios años en los que los pantalones amplios reinaron, este modelo que termina por debajo de la rodilla llega para cambiar las proporciones del cuerpo y, sobre todo, para dejar los zapatos a la vista. Por eso, la elección del calzado se vuelve crucial.

Para que el look funcione, los mocasines, las ballerinas y los stilettos son los aliados perfectos. El capri les da un protagonismo total, así que el modelo que elijas va a terminar de definir tu outfit. Con una camisa y un blazer, es ideal para la oficina; para el finde, una remera y zapatillas van como anillo al dedo.

El pantalón capri vuelve y cambia las proporciones del cuerpo.

El azul se impone como el color estrella de la temporada

El azul es uno de los colores que empieza a ganar fuerza de cara a 2027. Si miramos el street style de la Copenhagen Fashion Week, apareció en prendas muy variadas y en una amplia gama de tonos, desde el celeste y el azul bebé hasta el cobalto, el eléctrico, el índigo y el navy.

La clave está en que cada versión propone algo distinto. Los tonos más claros aportan una estética suave, mientras que los intensos se roban toda la atención. El azul marino, por su parte, funciona como un reemplazo del negro y combina fácil con los básicos de tu placard.

Una de las formas más interesantes de llevarlo es en total look, mezclando distintas tonalidades dentro de un mismo conjunto. Si preferís algo más sencillo, sumalo con un blazer, una camisa, un pantalón o incluso unas zapatillas.

El verde también gana terreno en accesorios y prendas

El verde también gana espacio esta primavera-verano y aparece como una alternativa para salir de los colores básicos. Podés llevarlo en una prenda completa o en pequeños accesorios, según el protagonismo que quieras darle. Un pantalón verde puede convertirse en la pieza principal de un look sencillo, mientras que una cartera o un pañuelo alcanzan para incorporar el color sin tanto compromiso.

Los lentes XL: el accesorio que no puede faltar

Los lentes grandes vuelven a ocupar un lugar importante entre los accesorios de la temporada. Los modelos XL tienen mucha presencia y funcionan especialmente bien cuando el resto del look es más sencillo. Son una alternativa ideal para quienes prefieren seguir las tendencias desde los complementos, ya que un outfit básico puede adquirir una estética completamente diferente con unos anteojos grandes y un marco llamativo. Además, son una compra que te puede acompañar varias temporadas.

El pañuelo de colores: el comodín que salva cualquier look

El pañuelo es uno de los accesorios más versátiles y viene pisando fuerte temporada tras temporada. Hay de cientos de colores y diseños, y siempre genera ese "algo" que le da personalidad propia a cada look. Lo mejor es que viste prendas clásicas sin esfuerzo: podés usarlo en la cabeza, atado a la cintura, en el cuello con una remera blanca o incluso como accesorio para el pelo.