Una especialista reveló por qué el flequillo recto puede ser un gran "enemigo": cómo deberías llevarlo para tener un rostro más armonioso (Foto: Freepik)

Cuando se busca un cambio de look, el flequillo se posiciona como una de las grandes opciones, ya que puede transformar por completo las facciones del rostro. Sin embargo, no todos los estilos se adaptan de la misma manera a cada tipo de cara y es clave saber cuál elegir antes de hacerse el corte equivocado.

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Por qué el flequillo recto puede ser un gran "enemigo": cuándo no deberías elegirlo

La estilista Felicitas Ordás reveló que el flequillo recto es el "enemigo número uno" de las personas con rostro cuadrado. Al ser compacto y contundente, la línea horizontal que genera endurece la cara y remarca aún más la forma cuadrada. Esto es negativo especialmente para quienes tienen mandíbula marcada y frente ancha, dado que un corte demasiado geométrico puede sumar dureza a líneas que ya de por sí son angulosas.

"Esa línea horizontal cerrada endurece la cara y grita cuadrado", resumió la especialista. Todo se debe al contraste visual: un flequillo perfectamente recto genera una línea horizontal muy definida que compite con las líneas rectas naturales del rostro cuadrado, en lugar de suavizarlas.

Qué tipo de flequillo se recomienda usar: el estilo que suele ir con todos los rostros

La alternativa más recomendada por los profesionales es el flequillo cortina, un estilo despeinado y con mechones que enmarcan el rostro de manera progresiva. A diferencia del flequillo recto, esta opción no traza una línea cerrada, sino que suaviza las facciones y funciona tanto en rostros redondos como ovalados, además de resultar una opción versátil para distintas texturas de cabello.

Los especialistas recomiendan el flequillo cortina con mechones que enmarcan el rostro (Foto: Freepik)

Otras variantes que los estilistas suelen sugerir para atenuar los ángulos de un rostro cuadrado incluyen el flequillo largo abierto y el flequillo lateral, ya que ambos evitan la contundencia de una línea recta y aportan movimiento a la zona de la frente.

Siempre, la clave está en adaptar el corte del flequillo y de todo el pelo a la fisonomía particular de cada persona sin dejarse llevar por tendencias pasajeras y buscar lo que verdaderamente te haga sentir cómoda.