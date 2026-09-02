A partir de septiembre, cuando empieza a subir la temperatura poco a poco, la piel madura necesita recuperar hidratación y reforzar su barrera, pero también seguir protegida frente al sol. Es por esto que los expertos en cuidado de la piel recomiendan una crema en particular para usar a diario.

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Septiembre marca el comienzo de la primavera y es por eso que es tan importante prestarle especial atención a la piel. Cuanto más sube la temperatura, más fuerte está el sol y la piel necesita más protección de lo normal, especialmente las pieles maduras. La doctora Dina Moctezuma explica en CLARA que muchas mujeres sienten que en esta época "han envejecido de golpe". Según la especialista, "la piel ha perdido agua y parte de su función barrera, por eso septiembre es uno de los mejores momentos del año para iniciar una rutina de recuperación".

La crema que recomiendan sumar a las +50 con la llegada de septiembre.

Por eso, más que sumar numerosos productos al neceser, una de las prioridades debería ser elegir una buena crema hidratante que, además, ayude a proteger la piel de la radiación solar. Acá es cuando el ácido hialurónico, que reúne protección e hidratación, se convierte en en la opción número uno. Además, es fundamental que esta crema también contenga protección frente a los rayos UVA y UVB o bien que utilices protector solar todos los días sin falta.

Qué cremas tienen ácido hialurónico y son ideales para sumar en septiembre

Entre las opciones recomendadas para recuperar la piel después del verano destaca L'Oréal Paris Revitalift Filler SPF 50, una crema formulada especialmente para aportar hidratación y una acción rellenadora, al mismo tiempo que ofrece una elevada protección solar. Su principal activo es el ácido hialurónico, presente en tres tipos diferentes.

El macro ácido hialurónico ayuda a hidratar las capas superficiales de la piel, mientras que el micro ácido hialurónico contribuye a la acción rellenadora. Por su parte, el ácido hialurónico micro-epidérmico está dirigido a mejorar la apariencia de las pequeñas arrugas. A esta acción hidratante se suma un SPF 50 con protección frente a los rayos UVA y UVB.

La combinación permite trabajar varios de los signos que suelen preocupar en las pieles maduras: falta de hidratación, pérdida de elasticidad, disminución del volumen y aspecto apagado. Además, la fórmula tiene una textura ligera, sin residuos blancos ni acabado graso.

Otras cosas que ayudan a cuidar la piel madura

La crema puede ser el punto de partida, pero la recuperación después del verano debe acompañarse de otros hábitos. La Dra. Dina Moctezuma recomienda evitar durante esta primera etapa las exfoliaciones y limpiezas demasiado intensas y optar por limpiadores suaves que respeten la barrera cutánea.

También aconseja incorporar un sérum antioxidante, "preferiblemente vitamina C o péptidos", para ayudar a controlar las manchas y favorecer un tono más uniforme. El protector solar continúa siendo imprescindible. Aunque la hidratante elegida ya incorpore SPF, debe reaplicarse cuando sea necesario, especialmente durante septiembre, cuando todavía existe una radiación solar considerable. Los retinoides, por su parte, pueden incorporarse más adelante, cuando la barrera cutánea ya esté fortalecida. La recomendación es hacerlo progresivamente y únicamente dentro de la rutina nocturna.