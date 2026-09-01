La piel con acabado natural y luminoso fue la gran estrella del maquillaje.

La Semana de la Moda de Buenos Aires (BAFWEEK) volvió a ser la pasarela donde no solo las prendas y accesorios se robaron la atención, sino también los looks de maquillaje y peinado que prometen dominar la primavera-verano 2027. Este año, las propuestas apuntaron a una belleza más natural y adaptable, con pieles luminosas, pestañas impactantes y melenas ultrabrillantes.

{{{htmlAmp}}}

En esta edición, marcas como Rimmel London y L’Oréal Professionnel acompañaron los desfiles con creaciones especiales que anticiparon las tendencias de la temporada. La consigna es clara: no hay un único estilo a seguir, sino la libertad para combinar y adaptar las referencias a la personalidad de cada quien, incluso para el día a día.

Tendencias de maquillaje primavera-verano 2027: piel luminosa y miradas marcadas

Una de las grandes estrellas del maquillaje es la piel con acabado natural y luminoso. Lejos de buscar una cobertura total, la idea es que el rostro luzca fresco y saludable, dejando que la textura natural se vea. Para lograrlo, es fundamental preparar la piel con buena hidratación y optar por productos livianos que aporten brillo sin sobrecargar.

En cuanto a la mirada, las pestañas toman protagonismo con volumen y definición marcados. Para un look cotidiano, se recomienda aplicar varias capas de máscara concentrándose en las pestañas superiores, potenciando desde la raíz hasta las puntas. Para la noche o eventos especiales, el efecto puede intensificarse para lograr un impacto mayor.

El "pelo espejo" apuesta a una melena ultra brillante y sin frizz.

El regreso del "gloss" y el truco para aplicar el bronzer sin cortes

El efecto bronceado sigue siendo uno de los recursos favoritos para dar calidez y dimensión al rostro. El bronzer se aplica en las zonas donde el sol pega naturalmente, como pómulos, sienes y frente, logrando un acabado natural y difuminado que evita cortes bruscos. Además, los blushes intensos también fueron protagonistas en las pasarelas.

Los labios vuelven a brillar, literalmente, con acabados glossy y aspecto hidratado. La tendencia es unir maquillaje y cuidado con bálsamos con color o gloss que aportan suavidad. Para un toque más elaborado, se puede usar delineador en tonos similares y sumar brillo para un efecto más pulido. Un ejemplo destacado es el bálsamo Butter Me Up de Rimmel London.

Las pestañas toman protagonismo con volumen y definición marcados.

Tendencias en peinados: cómo lograr el "pelo espejo" y el efecto wet hair

En lo que respecta al cabello, el pelo liso, ultra brillante y sin frizz fue uno de los grandes protagonistas. El llamado efecto “pelo espejo” apuesta por una melena perfectamente alineada y con brillo intenso. Para conseguirlo en casa, se recomienda usar sérum antes de las herramientas de calor para proteger y sellar la fibra capilar, además de secar el cabello por secciones dirigiendo el aire de arriba hacia abajo.

Otra tendencia capilar fuerte es el efecto wet hair, que se lució en el desfile de Luz Ballestero. Este look sofisticado y moderno se logra peinando el cabello hacia atrás o pegado a la cabeza con productos de fijación que aporten brillo sin rigidez. Esta estética puede adaptarse a distintos largos y estilos, sumando versatilidad.