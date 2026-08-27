Pedro Moreno, peluquero: "A partir de los 50, el peinado pulido hacia atrás aporta elegancia y seguridad"

El peinado con efecto wet es una de las opciones más favorecedoras para las mujeres de 50 que buscan despejar el rostro sin recurrir al clásico moño. El estilista Pedro Moreno explica cómo llevarlo para conseguir un resultado moderno, elegante y sin endurecer las facciones. Además de ser un peinado muy fácil de hacer, te eleva cualquier look al instante.

A partir de los 50, encontrar un peinado que combine elegancia, comodidad y un aire actual no siempre implica apostar por grandes cambios. En ocasiones, un gesto tan sencillo como peinar el cabello hacia atrás puede transformar por completo la imagen. Así lo demuestra Cate Blanchett, que a sus 57 años convirtió al efecto wet en una de sus apuestas más sofisticadas.

Peinado de Cate Blanchett para las mujeres de 50 en adelante.

El secreto está en conseguir un acabado pulido pero natural, que despeje el rostro sin dejar el cabello excesivamente tirante. Para Pedro Moreno, estilista capilar y Education Manager de Jean Louis David, este tipo de peinado resulta especialmente interesante en esta etapa. "Si buscamos un look más elegante y atemporal recomiendo apostar por un peinado pulido hacia atrás. ¿El objetivo? Dar una presencia limpia y de seguridad que muchas mujeres buscan en esta etapa", señaló el experto en TELVA.

El peinado que favorece especialmente a partir de los 50

El efecto wet dirige el cabello hacia atrás y ligeramente hacia arriba, lo que permite despejar el rostro y destacar los rasgos. La mirada parece más elevada, los pómulos adquieren protagonismo y el cuello queda visible, creando una silueta más estilizada. Además, es una alternativa diferente a los recogidos tradicionales. En lugar de apostar por un moño rígido o demasiado elaborado, el cabello pulido hacia atrás aporta una estética minimalista, limpia y contemporánea que funciona tanto con un vestido como con un traje.

A partir de los 50, cuando el cabello puede perder parte de su densidad, este acabado también permite trabajar el volumen de una manera estratégica. El brillo refleja la luz y puede aportar una sensación de cabello más cuidado, sin necesidad de intentar aparentar una melena especialmente abundante.

La clave está en no tirar demasiado del cabello

Aunque el efecto wet requiere cierto grado de pulido, uno de los errores más habituales es dejar el cabello completamente aplastado contra la cabeza. Para evitar que el resultado endurezca las facciones, Moreno recomienda trabajar el volumen en puntos concretos. "El volumen también juega un papel importante, sobre todo si lo ubicamos estratégicamente en zonas como la coronilla o alrededor del óvalo facial", explica el peluquero.

Una ligera elevación en la coronilla puede suavizar el conjunto, mientras que una raya lateral aporta un resultado algo más dulce. La elección también puede adaptarse a la forma del rostro. Los laterales más pulidos funcionan especialmente bien en rostros ovalados, mientras que añadir algo de volumen puede ayudar a equilibrar una mandíbula marcada.

Cómo conseguir el efecto húmedo sin que parezca pelo graso

Sobre el cabello seco o ligeramente húmedo se puede aplicar una crema de peinado, un gel flexible o una cera ligera desde la raíz hasta medios. Después, se peina hacia atrás con un peine de púas finas, elevando ligeramente la zona superior. El objetivo es controlar el cabello, no dejarlo completamente rígido. Para evitar un acabado demasiado graso, conviene trabajar con poca cantidad de producto y aplicarlo de forma progresiva, especialmente en la zona de la raíz.