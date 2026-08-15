Si tenés cabello en poca cantidad, finito, se te cae o bien te gustaría que se vea más voluminoso, hay un peinado muy simple de hacer que está de moda desde hace varias décadas y que hoy se está volviendo a ver mucho entre las celebridades. Lo mejor es que es simple de hacer y solo te lleva minutos.

Se trata del blowout, un peinado inspirado en el volumen de los años 90 que vuelve esta temporada con una versión más natural y flexible. La idea es conseguir una melena con más cuerpo, movimiento y densidad visual sin necesidad de recurrir a un corte radical. "El cabello voluminoso, con cuerpo, movimiento y puntas trabajadas vuelve a reclamar el protagonismo esta temporada", explica Alex Sestelo, estilista y director del Salón Alex Sestelo, en diálogo con CLARA.

Peinado blowout: cómo hacerlo para disimular el pelo finito y en poca cantidad, según expertos.

El objetivo del blowout es añadir volumen de una manera elegante. A diferencia del brushing clásico, el blowout actual busca alejarse de los acabados demasiado rígidos. "El blowout actual no se percibe como un peinado artificialmente elaborado", asegura el estilista. En su versión más actual, el cabello se ve pulido y brillante, pero conserva movimiento y un aspecto natural incluso cuando comienza a despeinarse.

El peinado de los años 90 que vuelve renovado

Aunque el blowout se ha convertido nuevamente en tendencia, no se trata de una técnica completamente nueva. El peinado recupera la estética de las supermodelos de los años 90, cuando las melenas voluminosas y muy trabajadas eran protagonistas. La diferencia está en la forma de llevarlo actualmente. Si antes predominaban los acabados más estructurados, ahora se busca una melena con movimiento y menos perfección.

"Aunque evoca de inmediato a las supermodelos de finales del siglo XX, la interpretación actual es mucho más natural", indica Alex Sestelo. Por eso, el objetivo no es conseguir un cabello rígido ni excesivamente armado, sino una melena que tenga volumen desde la raíz y movimiento en los largos y las puntas.

Peinados para cabello finito y en poca cantidad.

Las capas son las mejores aliadas del blowout

Aunque se puede realizar sobre distintos tipos de cortes, las capas ayudan a potenciar el efecto de movimiento que caracteriza al blowout. Los cortes desfilados y largos permiten que el cabello tenga más dinamismo y, además, pueden crear visualmente una sensación de mayor abundancia.

Alex Sestelo destaca precisamente "los cortes desfilados y largos" como una de las mejores opciones para conseguir este acabado. Esto resulta especialmente interesante en los cabellos finos o con poca densidad, ya que las capas y el volumen pueden ayudar a crear una mayor sensación de masa capilar sin tener que cortar demasiado.

Cómo hacer el blowout para conseguir más volumen

El secreto para conseguir este peinado está principalmente en la forma de secar el cabello. El cepillo redondo y el secador permiten trabajar la melena desde las raíces hasta las puntas para conseguir volumen, cuerpo y movimiento. Lo primero es trabajar las raíces para despegarlas del cuero cabelludo y conseguir que queden más elevadas. Después, se da forma a los largos y se trabajan las puntas para conseguir ese acabado pulido y con movimiento.

Pero hay un detalle importante y es que no hay que buscar una perfección absoluta. "El volumen debe acompañar el movimiento natural del cabello, no limitarlo", recomienda Alex Sestelo. Por eso, aunque el cabello quede trabajado y brillante, el resultado final debe conservar cierta ligereza y naturalidad.

Un peinado especialmente favorecedor para el pelo fino

Uno de los principales beneficios del blowout es que puede hacer que el cabello parezca más abundante y denso de forma visual. El volumen en la raíz, combinado con el cuerpo en los medios y el movimiento de las puntas, consigue que la melena gane presencia.

En los cabellos finos, precisamente, el objetivo es potenciar esa sensación de densidad sin necesidad de recurrir a cambios drásticos. Además, no es un peinado exclusivo para quienes tienen el cabello liso. Los cabellos ondulados y rizados también pueden adaptarlo para conseguir una silueta más redondeada y pulida, respetando su textura natural.