Ni tintura ni corte: los dos peinados que ayudan a disimular las canas con elegancia después de los 50.

Cada vez más mujeres deciden dejar crecer sus canas de manera natural o espaciar las visitas a la peluquería por falta de tiempo o recursos, pero eso no significa resignar un look cuidado. De hecho, algunos peinados pueden convertirse en grandes aliados para suavizar el contraste entre las canas y el resto del cabello, aportar luminosidad al rostro y conseguir un resultado elegante con muy poco esfuerzo.

Entre las opciones que más recomiendan los estilistas cuando el crecimiento es reciente, destacan dos clásicos que nunca pasan de moda: el rodete bajo y las vinchas anchas. Ambos funcionan especialmente bien después de los 50 porque ordenan el cabello, enmarcan las facciones y ayudan a que el crecimiento de las canas se vea mucho más armónico.

Dos peinados rápidos y fáciles para ayudar a disimular las canas

El rodete bajo, un clásico que estiliza

El rodete bajo es uno de esos peinados que siempre transmiten elegancia. La clave está en no hacerlo demasiado tirante: un acabado ligeramente relajado, con algunos mechones suaves alrededor del rostro, aporta frescura y evita endurecer las facciones.

Además, este peinado distribuye mejor el volumen del cabello y hace que las canas se integren con mayor naturalidad. Al recoger la melena a la altura de la nuca, el crecimiento en la raíz se vuelve menos evidente que en peinados completamente lisos o muy pegados a la cabeza.

Ni tintura ni corte: los dos peinados que ayudan a disimular las canas con elegancia después de los 50.

Otra ventaja es su versatilidad. Puede llevarse con un blazer para un look sofisticado, con un sweater de lana para el día a día o incluso con un vestido para una ocasión especial. Es una opción práctica, cómoda y muy favorecedora para cabellos con textura natural, ondas suaves o melenas con algo de movimiento.

Las vinchas anchas, el accesorio que vuelve con fuerza

Si hay un accesorio que regresó con fuerza esta temporada, ese es la vincha ancha. Más allá de la tendencia, tiene un beneficio concreto: ayuda a disimular el crecimiento de las canas en la parte frontal de la cabeza, una de las zonas donde el contraste suele notarse primero.

Las versiones de tela, terciopelo o tejido son las más recomendadas porque aportan textura y un aire elegante sin resultar demasiado llamativas. También permiten despejar el rostro y dar un aspecto más prolijo incluso en esos días en los que el cabello no está perfecto.

Ni tintura ni corte: los dos peinados que ayudan a disimular las canas con elegancia después de los 50.

Las vinchas anchas funcionan especialmente bien con el pelo suelto, con una cola baja o con un rodete descontracturado. El efecto visual es inmediato: el accesorio enmarca el rostro, suma un punto de color o textura y desvía la atención de la raíz.