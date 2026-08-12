Esther Gaya, especialista en dermocosmética: “Si tienes más de 60 años y notas la piel seca y apagada añade a tu crema hidratante unas gotas de rosa mosqueta".

A partir de los 60 años, la piel comienza a necesitar cuidados diferentes para mantenerse hidratada y reducir o prevenir la aparición de arrugas. La disminución de determinados componentes esenciales hace que el rostro pueda verse más seco, apagado y con una mayor pérdida de firmeza. Por eso, además de mantener una rutina constante, es importante incorporar productos que ayuden a recuperar la hidratación y a mejorar el aspecto general de la piel.

Esther Gaya, enfermera experta en dermocosmética, explicó en sus redes sociales que la menopausia es uno de los factores que puede influir en estos cambios. “Por ello es importante recuperar la hidratación, elasticidad y firmeza de la piel”, señala la especialista. Es por esto que recomienda utilizar rosa mosqueta y agregársela a la crema hidratante de todos los días.

¿Por qué la piel cambia después de los 60?

Con el paso de los años, la piel pierde parte de su capacidad para mantenerse hidratada y firme. Según explica Gaya, los cambios hormonales que se producen durante esta etapa tienen un papel importante en este proceso. “Producimos menos colágeno y elastina, menos ceramidas, menos ácido hialurónico y se traduce en piel seca, se marcan más los poros y tenemos más descolgamiento y en general se nos ve mucho más envejecidas”, asegura la experta.

Por este motivo, una crema hidratante por sí sola puede no ser suficiente para cubrir todas las necesidades de la piel madura. La especialista considera fundamental trabajar tanto la hidratación como la nutrición para conseguir un rostro con un aspecto más luminoso y saludable.

Los cuatro activos que recomienda la experta

Para mejorar el aspecto de la piel después de los 60, Gaya destaca cuatro activos especialmente importantes: ácido hialurónico, ceramidas, colágeno y péptidos. La combinación de estos ingredientes puede ayudar a mantener la piel hidratada y aportar una apariencia más firme y nutrida. “Todo esto te va a aportar hidratación, va a hacer que tu piel esté más rellenita, más firme y más nutrida”, explica la enfermera.

Además, la experta señala que una piel correctamente hidratada puede hacer que determinadas imperfecciones sean menos visibles. “Y, como una esponjita que está seca, va hacer que a medida que se va aplicando estos activos se va a rellenar y, por lo tanto, vas a marcar menos flacidez y menos arrugas, y sí, también te va a mejorar el aspecto de los poros, porque a medida que se nos descuelga se hacen más largos, más grandes y más visibles”, argumenta.

El truco de la rosa mosqueta para potenciar la crema

Además de elegir correctamente los activos, Esther Gaya comparte un sencillo truco para potenciar la hidratación de la crema que ya utilizamos habitualmente: añadir unas gotas de aceite de rosa mosqueta. La especialista destaca que este ingrediente puede aportar propiedades nutritivas y antioxidantes, por lo que puede convertirse en un complemento para las pieles que se sienten especialmente secas o apagadas.

"Si tienes más de 60 años y notas la piel seca y apagada añade a tu crema hidratante unas gotas de rosa mosqueta, verás cómo mejora su aspecto. Tiene múltiples propiedades y, entre ellas, es la de regenerar y nutrir, además es antioxidante. Ya verás cómo mejorará muchísimo la piel”, afirma. La idea es incorporar unas pocas gotas del aceite a la crema hidratante antes de aplicarla, buscando aportar un extra de nutrición a la piel.