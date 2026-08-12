Jennifer Lopez, de 58 años, causó furor en las redes sociales al aparecer con uñas de color canela, el tono de esmalte en tendencia que se viene para este 2026 y que además de ser muy elegante, combina bien con cualquier cosa que te pongas. Si tenés 50 años o más, este color de esmalte te puede quedar muy bien.

La cantante y actriz volvió a demostrar que también es una referente cuando se trata de belleza y manicuras. Durante la promoción de su nuevo proyecto, Office Romance, la artista eligió un look muy sofisticado: una blusa satinada color marfil, pantalones sastreros y plataformas nude. Sin embargo, fueron sus uñas las que terminaron convirtiéndose en protagonistas.

Las uñas de Jennifer Lopez en tendencia para este 2026.

El tono elegido se encuentra a medio camino entre el caramelo, la canela y un terracota suave. Se trata de una alternativa cálida y refinada a los tradicionales tonos nude rosados que suelen ocupar un lugar destacado durante los meses de verano. Detrás de esta elección se encuentra Tom Bachik, reconocido nail artist de Hollywood y uno de los profesionales que habitualmente trabaja con Lopez.

El especialista también estuvo detrás de algunas de las manicuras más comentadas de celebridades como Selena Gomez y Nicola Peltz Beckham. En el caso de JLo, Bachik apostó por una manicura de acabado brillante que potencia la tonalidad cálida del esmalte y aporta un aspecto cuidado y luminoso a las manos. La elección demuestra que no hace falta recurrir a colores demasiado llamativos para conseguir una manicura que destaque.

¿Qué son las cinnamon nails?

Las llamadas cinnamon nails comenzaron a ganar popularidad durante los últimos años gracias a la aparición de tonos inspirados en alimentos y especias dentro de las tendencias de belleza. Hailey Bieber fue una de las celebridades que ayudó a popularizar esta gama de colores cálidos. Sin embargo, Jennifer Lopez le dio su propia interpretación a la tendencia.

En lugar de apostar por una manicura extremadamente minimalista, eligió un acabado más brillante y lujoso que hace que el color canela se convierta en el verdadero protagonista. Una de las grandes ventajas de este tono es su versatilidad. Al tratarse de un color cálido y relativamente neutro, puede combinarse fácilmente con diferentes estilos y colores de ropa, desde prendas blancas y beige hasta tonos chocolate, arena o incluso colores más intensos.

Una de las razones por las que el tono canela tiene posibilidades de convertirse en uno de los grandes protagonistas de 2026 es precisamente su facilidad para combinarse. No es tan claro como un nude tradicional ni tan intenso como un marrón oscuro, por lo que funciona como un punto intermedio. Además, puede adaptarse a diferentes tonos de piel y llevarse durante distintas épocas del año. Aunque resulta especialmente apropiado para los meses cálidos por su apariencia bronceada, también puede incorporarse fácilmente a looks de otoño e invierno.

El detalle de las uñas que eligió JLo

Además del color, la cantante también se alejó de una de las formas que más se han visto durante los últimos años. Su manicura presenta una silueta cuadrada y de largo midi, una combinación que aporta un aire elegante y moderno sin resultar excesiva. Esta elección resulta especialmente práctica para quienes buscan una manicura que pueda llevarse tanto durante el día como en ocasiones especiales. El largo medio permite mantener las uñas cómodas, mientras que el acabado brillante aporta ese toque sofisticado característico de los looks de Jennifer Lopez.