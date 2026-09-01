Las nuevas Adidas que parecen zapatos italianos y son furor en oficinas

Adidas presentó las Glenburn, unas zapatillas de estética sofisticada que combinan la comodidad de una deportiva con la apariencia de un calzado clásico. Su diseño en piel sintética efecto cuero y el tono caramelo las vuelven una alternativa para quienes buscan mantener un look elegante durante la jornada laboral sin resignar comodidad.

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El modelo llega con una propuesta pensada especialmente para los días de oficina. Su aspecto es similar al de unos zapatos Oxford, pero conserva la estructura y practicidad características de una zapatilla. Así, puede incorporarse a distintos conjuntos de vestir sin generar un contraste demasiado marcado.

Cómo son las nuevas Adidas Glenburn

Las Glenburn se destacan principalmente por su terminación en piel sintética con efecto cuero. Este material aporta una apariencia más refinada y permite alejarse de la estética deportiva tradicional, una característica que las vuelve particularmente atractivas para combinar con prendas formales.

El color también ocupa un lugar central en el diseño. El tono caramelo aporta una alternativa a los clásicos marrones oscuros y suma una apariencia cálida al conjunto. Para los meses más fríos, además, puede integrarse fácilmente en outfits con colores propios de la temporada.

Su silueta toma elementos visuales asociados a los zapatos Oxford, pero los lleva al terreno de las zapatillas. El resultado es un calzado que busca resolver una de las dudas habituales al momento de vestirse para trabajar: cómo mantener los pies cómodos sin perder una apariencia arreglada.

Una opción para combinar con trajes

Una de las principales ventajas del modelo es su facilidad para acompañar prendas de oficina. Las Glenburn pueden utilizarse junto con trajes de chaqueta y otros conjuntos más formales, especialmente cuando se busca una imagen prolija pero menos rígida.

El tono caramelo permite jugar con diferentes colores y funciona como una alternativa al marrón chocolate. Su matiz más luminoso puede aportar calidez a los estilismos y acompañar prendas utilizadas habitualmente durante el otoño y el invierno.

También resultan una opción interesante para quienes pasan muchas horas de pie o necesitan caminar durante buena parte de la jornada. En ese sentido, la propuesta combina una apariencia cercana al calzado de vestir con el concepto de comodidad asociado a las deportivas.

Su color caramelo aporta calidez y permite múltiples combinaciones.

Cuánto cuestan las Adidas Glenburn

Las nuevas Adidas Glenburn tienen un precio de referencia de 85 euros en el mercado europeo, de acuerdo con la información difundida sobre el lanzamiento. El valor puede variar, por lo que conviene consultar el precio disponible al momento de realizar la compra.

Más allá del costo, el modelo se suma a una tendencia que busca llevar las zapatillas a espacios donde tradicionalmente predominaban los zapatos de vestir. La clave está en diseños menos deportivos, materiales que aportan una apariencia elegante y colores fáciles de combinar.