Cómo lograr un cabello definido en solo 10 minutos: el truco para olvidarse del frizz

Conseguir un cabello definido y sin frizz no tiene que significar pasar horas frente al espejo ni utilizar una gran cantidad de productos. Para quienes tienen el pelo ondulado o rizado basta con una rutina sencilla y rápida, la cual puede ayudar a recuperar la forma natural de la fibra y mantenerla durante el día. La clave está en trabajar el cabello cuando todavía está húmedo, hidratarlo y utilizar un producto que ayude a fijar la forma.

El paso a paso para definir el cabello en 10 minutos

En solo 10 minutos se puede lograr un cabello definido y sin frizz. Foto: Magnific

1. Humedecer el cabello

Para empezar, el pelo debe estar húmedo. Si no se acaba de lavar, se puede utilizar un pulverizador con agua para recuperar la humedad y reactivar las ondas o los rulos. El objetivo es que el cabello quede húmedo, pero sin exceso de agua.

2. Aplicar un producto hidratante

Con el cabello húmedo, se puede distribuir una pequeña cantidad de crema para peinar o acondicionador sin enjuague de medios a puntas. Este tipo de productos puede ayudar a suavizar el cabello, facilitar el peinado y disminuir el frizz. La cantidad debe adaptarse al tipo de pelo, es decir, los cabellos gruesos o muy secos pueden necesitar un poco más, mientras que en los cabellos finos conviene utilizar menos producto para evitar que queden pesados.

3. Marcar la forma con las manos

Una vez distribuido el producto, llega uno de los pasos más importantes que es apretar suavemente los mechones desde las puntas hacia las raíces, un movimiento conocido como scrunch. Esto ayuda a estimular la forma natural de las ondas y los rulos. También se pueden separar algunos mechones con los dedos para conseguir una definición más marcada. Lo importante es evitar cepillar o peinar el cabello una vez que comenzó a tomar su forma, ya que la manipulación puede generar más frizz.

4. Incorporar un producto de fijación

Para que la definición dure más tiempo, se puede sumar gel o mousse, especialmente si el cabello pierde rápidamente su forma. El producto debe distribuirse de manera uniforme y, nuevamente, acompañarse con movimientos suaves de scrunch. La elección depende del resultado buscado, por ejemplo, la crema suele aportar más suavidad e hidratación, mientras que el gel ofrece mayor fijación.

5. Secar sin tocar demasiado el pelo

El último paso es dejar secar el cabello al aire o utilizar un difusor a temperatura moderada. En ambos casos, una de las claves es evitar tocar constantemente los mechones mientras se secan. Si se utiliza difusor, se puede acercar suavemente a las puntas y raíces para acelerar el proceso sin desarmar la forma. Una vez que el cabello esté completamente seco, se pueden apretar los rulos con las manos para devolverles movimiento y suavidad.