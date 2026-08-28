Peluqueros coinciden: "Los cortes que definen, iluminan y suavizan son ideales a partir de los 50".

Con la llegada de septiembre, hacerse un nuevo corte de pelo puede ser una forma sencilla de empezar la nueva temporada de primavera con una imagen diferente. No es necesario apostar por un cambio radical, algunos detalles como pequeños ajustes en el corte, capas estratégicas o un nuevo largo pueden aportar movimiento.

"Los cortes que definen, iluminan y suavizan son ideales a partir de los 50", explica la peluquera Viktoria Petrova, especialista en transformaciones capilares y coloraciones saludables, en diálogo con CLARA. La experta recomienda especialmente las capas largas alrededor del rostro, ya que permiten conseguir un resultado natural, elegante y favorecedor sin renunciar al largo.

Los cortes que triunfarán esta temporada 2026, ideales para las +50 años

A la hora de elegir un nuevo corte, los especialistas coinciden en que no existen reglas estrictas relacionadas con la edad. Felicitas Ordás lo resume así: "A partir de los 50 no existen cortes prohibidos. Lo que sí cambia es la textura, la densidad o el cuerpo del cabello y, por eso, un buen corte debe adaptarse a cómo se comporta la melena en ese momento".

1. Corte cortina

El curtain cut se presenta como una de las grandes apuestas para el otoño de 2026. Se caracteriza por sus capas largas que parten desde el centro y caen a ambos lados del rostro, creando un efecto similar al de una cortina que se abre. Según Viktoria Petrova, "es un corte con capas largas que enmarcan el rostro como si fueran las dos mitades de una cortina que se abre desde el centro". Además de conservar la longitud, las capas aportan movimiento y dimensión. Es una opción especialmente interesante para cabellos ondulados, ya que potencia su movimiento natural.

Cortes de cabello ideales para mujeres de 50 en adelante.

2. French lob

El french lob combina características del long bob y del clásico french bob. Su longitud algo mayor lo convierte en una alternativa versátil para quienes quieren actualizar su imagen sin pasar a un cabello demasiado corto. La estilista Noelia Jiménez considera que los bob tendrán un papel protagonista esta temporada, especialmente porque "se imponen las capas estratégicas, los contornos suaves y los acabados naturales". Al llevarlo un poco más largo, además, resulta sencillo adaptarlo a diferentes estilos.

Cortes de cabello ideales para mujeres de 50 en adelante.

3. Soft Shag

El soft shag recupera la esencia del clásico shag pero apuesta por una versión más suave y sofisticada. Las capas se concentran especialmente en la parte superior y alrededor del rostro para conseguir volumen y movimiento sin que el cabello quede excesivamente escalado. "Es una versión mucho más sofisticada y llevable del clásico", explica Felicitas Ordás. La peluquera destaca además que las capas aportan movimiento, "especialmente alrededor del rostro y en la zona superior, pero sin llegar al efecto excesivamente escalado". Por sus características, funciona especialmente bien en cabellos con ondas naturales.