Los estilistas coinciden: "Con los años, el cabello cambia", y recomendaron el corte perfecto para +60

A la hora de elegir un corte de pelo después de los 60 las opciones abundan, pero no todas las respuestas son la correcta. En este sentido, tres peluqueros profesionales coinciden en que el bob moderno es el mejor corte para este momento de la vida.

El estilista Pablo Bogado explicó a Revistas Lecturas que "con los años, el cabello cambia. Se vuelve más frágil, fino, poroso y deshidratado". Es por eso que, la misión de un buen corte a partir de los 60 es lograr que esos cambios se noten lo menos posible, priorizando estilos que den sensación de volumen y densidad.

El bob moderno es el mejor corte para mujeres +60 según diferentes estilistas. Foto: Magnific

Por su parte, Miguel Bling, director de You Glow Salon en Madrid y embajador de L'Oréal Professionnel, señaló que, si hay un corte en el que casi todos los profesionales están de acuerdo, es "el bob moderno, a la altura de la mandíbula o un poco más largo". Mientras que José García, fundador de José García Peluqueros en Pamplona, coincidió en la elección y agregó que a los 60 años "un bob moderno es un aliado antiedad", porque "su longitud estiliza y suaviza los rasgos" y, bien trabajado, resulta "un corte actual, elegante y muy rejuvenecedor".

Tres cortes de pelo que también favorecen después de los 60

Aunque el bob moderno es una de las opciones más recomendadas, no es el único corte que puede favorecer a las mujeres mayores de 60. La elección dependerá del tipo y la cantidad de cabello, la forma del rostro y, sobre todo, del estilo que cada persona quiera llevar. Entre las alternativas que pueden aportar movimiento, volumen y una apariencia actual están el pixie, el clavicut y el shag corto.

El pixie es una de las opciones más prácticas para quienes prefieren llevar el pelo corto. Su principal ventaja es que permite trabajar diferentes capas y texturas para generar una sensación de mayor volumen, algo especialmente útil cuando el cabello comienza a perder densidad con el paso de los años. Además, es un corte que puede adaptarse a diferentes tipos de rostro y no necesariamente tiene que ser extremadamente corto. Dejar algo más de longitud en la parte superior permite jugar con el peinado y conseguir diferentes estilos.

Ahora bien, para quienes no quieren resignar el cabello de longitud media, el clavicut puede ser una buena alternativa. Se trata de un corte que llega aproximadamente a la altura de las clavículas y que permite conservar movimiento sin tener que llevar una melena demasiado larga. Por último, el shag corto es otra alternativa para quienes buscan un corte con más movimiento y una estética menos estructurada. Su característica principal son las capas, que permiten distribuir el cabello y generar textura.