Chau al rubio platinado: la nueva tendencia en tintura entre mujeres +60

Durante décadas el color de tintura que reinó entre las mujeres fue el rubio platinado. Sin embargo, en el último tiempo se volvió tendencia el Butter Blonde, también conocido como Teddy Blonde, un rubio cálido con matices dorados que es cada vez más elegido entre mujeres mayores de 60 años.

Este tono se caracteriza por sus matices dorados delicados y por un acabado mucho menos artificial que otros tonos fríos o platinos. Su popularidad radica en que logra un efecto natural, como si el cabello hubiera aclarado ligeramente con el sol, lo cual combina perfecto con las canas y no demanda un constante retoque.

Por qué favorece después de los 60

El Butter Blonde ilumina el rostro sin endurecer los rasgos, algo que es especialmente buscado por mujeres a partir de los 50 y los 60 años. En este sentido, contrastes muy marcados, como el que genera el rubio platinado, pueden acentuar las líneas de expresión en lugar de disimularlas. Lo mejor es que este tipo de tintura aporta movimiento y dimensión al cabello.

El Butter Blonde es la nueva tendencia en tintura entre mujeres +60. Foto: Magnific

El rubio platinado necesita retoques de raíz frecuentes y el uso constante de champú y mascarillas matizadoras violetas para evitar que el color derive hacia tonos amarillentos. Por el contrario, el Butter Blonde se acerca a un color natural, por lo que hasta resulta más económico al no demandar retoques constantes de tintura.

Ahora bien, para lograr este tono, los coloristas recomiendan trabajar la fusión de matices sin contrastes duros, integrando el color con la base natural del cabello en lugar de aplicar una decoloración uniforme. El resultado buscado es un rubio con textura y profundidad, no un color plano.

En cuanto al mantenimiento, alcanza con productos de hidratación y nutrición específicos para cabello rubio, sin depender de los matizadores violetas que sí son indispensables para sostener un platinado. En general se recomienda reforzar el brillo con un gloss cada varias semanas, en lugar de recurrir a retoques de color constantes.

Esta nueva tendencia no es casual, sino que distintos especialistas señalan que, en general, este 2026 se orienta hacia matices como el manteca, la vainilla y la miel, que reemplazan a los platinos fríos que predominaron en las últimas décadas. De esta manera, se logra un resultado natural y hasta sofisticado.