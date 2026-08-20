5 estrellas +60 de Hollywood para usar de inspiración y crear los mejores looks

Hollywood además de ser la meca del cine es una de las pasarelas más icónicas del mundo. Ya sea para ir a una alfombra roja o simplemente caminar por las calles de Los Ángeles, las estrellas visten looks que sirven de inspiración para quienes desean lucir un gran estilo. En este sentido, a continuación compartimos cinco famosas mayores de 60 años que pueden ser utilizadas de ejemplo a la hora de armar outfits.

5 estrellas de Hollywood para usar de inspiración

Demi Moore

Moore domina el arte de mezclar lo suave con lo robusto: prendas en tonos camel o neutros combinadas con calzado de carácter, como borcegos de suela gruesa. Los anteojos de marco grueso y los bolsos estructurados con herrajes le suman un aire intelectual y urbano a cada aparición. Su estilo tiene una actitud rockera-chic que la distingue del resto.

Demi Moore tiene un estilo con una actitud rockera-chic que la distingue del resto. Foto: PrimePix/SPOT/BACKGRID

Jennifer Aniston

Su estilo es sinónimo de calidez y naturalidad. Aniston elige piezas de punto texturizado, denim de lavados suaves y paletas tierra que nunca compiten entre sí. No necesita accesorios llamativos ni combinaciones arriesgadas: su fuerza está en la calidad de las prendas y en una actitud descontracturada que la hace ver siempre accesible y auténtica.

Jennifer Aniston suele lucir estilos relajados y apuesta por estar "natural". Foto: Pinterest

Julia Roberts

Su estilo se mueve entre lo relajado y lo sofisticado sin esfuerzo aparente. Roberts es fanática de las prendas oversize, sobre todo los blazers masculinos, que usa como comodín para elevar combinaciones básicas de jean y remera blanca. Su secreto está en los detalles que dan estructura, como un cinturón marcando la cintura, y en una paleta neutra que nunca falla. Es el ícono perfecto de que la comodidad y la elegancia pueden convivir.

Julia Roberts tiene un estilo que se mueve entre lo relajado y lo sofisticado sin esfuerzo aparente. Foto: Pinterest

Sarah Jessica Parker

Ninguna combina volúmenes y texturas como ella. Sarah construye sus looks apilando prendas de distinto peso y caída, punto grueso sobre sastrería fluida, por ejemplo, sin miedo a que el resultado sea maximalista. Los accesorios statement, los colores suaves como el rosa palo y esa actitud de "lo armé sobre la marcha" (que en realidad está milimétricamente pensada) son su firma inconfundible.

A Sarah Jessica Parker le encanta combinar volúmenes y texturas. Foto: Pinterest

Pamela Anderson

Después de años asociada a un estilo más recargado, Anderson se reinventó como referente del "menos es más": total white, telas livianas, siluetas relajadas y cero maquillaje forzado. Su estilo actual apuesta todo a la coherencia tonal y a accesorios naturales como bolsos de rafia, logrando un look fresco que se siente auténtico y sin esfuerzo.