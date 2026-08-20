A medida que pasan los años, los ojos pueden parecer mucho más chicos o menos abiertos. Esto se debe en gran parte a los cambios naturales que atraviesa el contorno ocular a lo largo del tiempo, en especial a partir de los 60 años. No significa que haya que renunciar al maquillaje, sino buscar la técnica adecuada para conseguir una mirada visualmente más grande y despierta.

La clave está en no recargar el párpado y utilizar las sombras, el delineador y la máscara de pestañas para crear puntos de luz y profundidad en los lugares adecuados. Para las mujeres de más de 60 años, además, elegir texturas y colores que se adapten a una piel madura puede marcar la diferencia entre una mirada pesada y otra mucho más fresca.

Cómo maquillar los ojos pequeños para agrandar la mirada

Uno de los primeros pasos consiste en aplicar una sombra clara y luminosa en el párpado móvil. Los tonos beige, champagne, rosa suave o marfil pueden ayudar a reflejar la luz y generar la sensación de un ojo más abierto. Después, conviene incorporar una sombra ligeramente más oscura en la zona exterior del ojo.

En lugar de cubrir todo el párpado con tonos intensos, lo ideal es concentrar el color en la esquina externa y difuminarlo suavemente hacia arriba, creando una sensación de profundidad y un pequeño efecto lifting.

Por otro lado, el delineado también puede hacer que los ojos parezcan más grandes. Para conseguir una mirada más abierta, es preferible evitar las líneas demasiado gruesas que recorren todo el contorno del ojo, ya que pueden hacer que visualmente parezca todavía más pequeño.

Una alternativa consiste en dibujar una línea fina y concentrar el color en el tercio externo del párpado superior, elevándola ligeramente hacia la sien. El resultado es una mirada más definida sin perder luminosidad. En la línea de agua inferior, los tonos claros pueden ser grandes aliados. Un lápiz beige o similar puede crear la ilusión óptica de mayor amplitud, mientras que los colores oscuros aplicados en exceso pueden cerrar la mirada.

La máscara de pestañas, un paso fundamental

Para terminar, las pestañas tienen un papel fundamental. Una buena capa de máscara puede ayudar a abrir visualmente los ojos y hacer que parezcan más despiertos. Lo ideal es trabajar especialmente las pestañas superiores y peinarlas hacia arriba y ligeramente hacia afuera. También se puede insistir en las pestañas de la esquina externa para reforzar el efecto de mirada levantada.

En el caso de las pestañas inferiores, una pequeña cantidad de máscara puede ser suficiente. Recargarlas demasiado puede generar el efecto contrario y hacer que la mirada parezca más pesada.

Un último truco: iluminar el lagrimal

Para completar el maquillaje, se puede aplicar una pequeña cantidad de sombra clara en el lagrimal. Este detalle, aunque es sencillo, ayuda a aportar luz a una zona que puede verse más apagada con el paso del tiempo. La combinación de una sombra clara en el párpado, profundidad en el extremo exterior, un delineado fino y pestañas bien peinadas permite conseguir una mirada más abierta sin necesidad de utilizar grandes cantidades de producto.