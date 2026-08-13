Los maquilladores coinciden sobre cómo maquillarse los ojos según la edad: "A los 60, el negro no siempre es la mejor opción".

Maquillarse los ojos a partir de los 60 años puede ser complicado si no conocés las técnicas de maquillaje correctas. Los maquilladores expertos recomiendan evitar los delineadores negros y optar por tonos un poco más claros, que suavicen las facciones y armonicen el rostro.

Sin embargo, esto no significa que haya que renunciar al delineador (eyeliner) con el paso de los años. Las expertas aseguran que puede seguir siendo un gran aliado para definir la mirada, hacer que las pestañas parezcan más densas y aportar un efecto rejuvenecedor. La maquilladora Stevi Christine explica en Vogue que "con el paso de los años, el eyeliner puede ser incluso más importante, porque ayuda a devolver definición a la línea de las pestañas cuando estas empiezan a perder densidad".

Cómo maquillarse los ojos a los +60.

Cómo delinearse los ojos a partir de los 60 años, según maquilladores

Existe la creencia de que el delineador deja de favorecer cuando aparecen arrugas o el párpado empieza a perder firmeza. Sin embargo, el secreto está en adaptar la técnica a los cambios naturales del rostro, en lugar de dejar de utilizar este producto. La maquilladora británica Lisa Eldridge señala: "Aunque tengas poco espacio en el párpado o un ojo encapotado, existe un eyeliner para ti".

La experta también recuerda que "un ojo encapotado no es un problema, simplemente es una forma diferente de ojo". Por eso, a partir de los 60, las maquilladoras recomiendan realizar un trazo fino y lo más cerca posible de la línea de las pestañas, evitando delineados excesivamente gruesos que puedan endurecer la mirada.

El marrón es una alternativa más favorecedora que el negro

Aunque el eyeliner negro continúa siendo un clásico, su intensidad puede generar demasiado contraste en algunos rostros maduros. En cambio, los tonos marrones consiguen definir la mirada de una manera más suave y natural.

La maquilladora oficial de Chanel, Raquel Álvarez, explica en Vogue: "El negro creaba un contraste demasiado agresivo. Un eyeliner marrón se integra mucho mejor con la piel, los ojos y el cabello y, además, devuelve luminosidad al rostro". También se puede recurrir a tonos como el burdeos para conseguir un resultado diferente sin perder suavidad. La idea es evitar líneas demasiado rígidas y apostar por colores que acompañen las tonalidades naturales del rostro.

Cómo maquillarse los ojos a los +60.

Cómo aplicar el eyeliner a partir de los 60

Primero, elegir un eyeliner marrón en lugar de uno negro demasiado intenso. Luego, realizar un trazo fino y pegado a la raíz de las pestañas y evitar los rabillos demasiado largos o gruesos. Además, se aconseja utilizar lápices cremosos que puedan difuminarse fácilmente.

Adaptar siempre el delineado a la forma del ojo también es una buena idea, así como completar el maquillaje con máscara de pestañas para conseguir mayor definición sin necesidad de hacer una línea demasiado marcada. De esta manera, el eyeliner puede seguir formando parte del maquillaje después de los 60. La clave no está en dejar de utilizarlo, sino en suavizar el color y adaptar la técnica para conseguir una mirada más luminosa, definida y favorecedora.