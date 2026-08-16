El error de maquillaje que más envejece después de los 60, según maquilladores profesionales

Maquilladores profesionales coinciden en que, después de los 60, usar sombras oscuras es el error que más envejece la mirada. El motivo no es el color en sí, sino cómo reacciona la piel del párpado con el paso de los años. Por un lado, pierde firmeza, se vuelve más fina y, por el otro, cualquier exceso de producto tiende a acumularse en las líneas de expresión, lo que endurece las facciones y achica visualmente el ojo.

Por qué las sombras oscuras envejecen la mirada

El maquillador Xabier Rodrigues explica que el área de los ojos necesita un cuidado especial a partir de esta edad, porque es una de las zonas más delicadas del rostro. Los tonos demasiado oscuros, las sombras metalizadas y los productos en polvo pueden marcar los pliegues del párpado en lugar de disimularlos.

A esto se suma otro error frecuente que es seguir maquillándose de la misma forma que hace veinte años, sin adaptar la técnica a los cambios de la piel. En su lugar, hay técnicas que ayudan a generar una mirada irresistible.

Hay errores a la hora de maquillarse que tienden a envejecer el rostro. Foto: Magnific

En primer lugar, se aconseja reemplazar las sombras muy intensas o metalizadas por tonos neutros, y optar por texturas ligeras en crema, que se funden mejor con la piel y no marcan tanto las arrugas. También es mejor aplicar poca cantidad de producto y difuminar bien, en lugar de acumular capas, y prestar atención a las cejas, manteniéndolas naturales y bien peinadas, sin sobrecargarlas de color.

Asimismo, preparar la piel antes de maquillar es fundamental, por ejemplo con sérum e hidratante, para que el producto se asiente mejor y no se cuartee con el paso de las horas.

Además de las sombras oscuras, distintos maquilladores señalan que usar un eyeliner grueso y uniforme de principio a fin aplasta la mirada en lugar de levantarla. Otro error es aplicar iluminador con brillo o nacarado directamente sobre el rostro, que resalta las arrugas en vez de disimularlas. Por último, colocar la sombra oscura en el lugar equivocado del párpado puede hacer que se vea más caído.

Básicamente, la clave no es dejar de usar color, sino elegir bien la técnica y la cantidad de producto. Una buena manera de lucir en tendencia es buscar ejemplos en modelos y actrices que sean mayores de 60 años y tratar de replicar sus looks en casa.