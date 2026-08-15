Gema Casas, experta en belleza capilar: "A los 60, lo importante es buscar un corte de pelo con frescura y movimiento"

Elegir un corte de pelo a los 60 años que sea favorecedor y que te rejuvenezca al mismo tiempo puede parecer complicado, pero no lo es. Según expertos en cuidado capilar, la clave está en elegir aquellos cortes que más movimiento le aporten a tu cabello.

A esta edad, además, es importante tener en cuenta que el pelo suele volverse más fino, por lo que un buen corte puede ayudar a conseguir una mayor sensación de volumen y densidad. Gema Casas, experta en belleza capilar y CEO de Gema Casas Peluquería Orgánica, explica a CLARA que "a esta edad lo importante es buscar frescura y movimiento, no tanto un efecto rejuvenecedor".

La estilista también señala que el corte debe adaptarse a la textura del cabello y a las facciones de cada mujer. En este sentido, recomienda apostar por capas suaves que aporten volumen, evitar las líneas demasiado marcadas y trabajar el contorno del rostro. Un flequillo ligero o algunos mechones frontales también pueden ayudar a aportar luz y equilibrio.

Pero, además de ser favorecedor, un buen corte debe resultar práctico en el día a día. "Lo esencial es que el corte sea cómodo, favorecedor y refleje la personalidad", asegura Gema Casas. Por eso, conviene elegir un estilo que sea sencillo de mantener y que no requiera pasar demasiado tiempo frente al espejo cada mañana. Si estás pensando en renovar tu look, hay tres cortes que destacan especialmente por su capacidad para aportar movimiento, volumen y un aire más fresco al rostro.

3 cortes de pelo ideales para las +60

1. Bob

El bob a la altura de la mandíbula es uno de los cortes más versátiles y favorecedores para esta edad. Su longitud ayuda a estilizar el rostro y, al mismo tiempo, crea una mayor sensación de densidad en el cabello. Según Gema Casas, "el bob a la altura de la mandíbula es una opción muy favorecedora porque estiliza y aporta densidad visual al cabello". Además, se trata de un corte fácil de peinar y mantener que puede adaptarse a diferentes tipos de rostro.

Corte de cabello para mujeres +60.

2. Pixie largo

Para quienes prefieren llevar el pelo corto, el pixie largo puede ser una alternativa especialmente cómoda. Su estructura permite jugar con diferentes acabados y aportar volumen, algo especialmente interesante cuando el cabello se ha vuelto más fino con el paso de los años.

"El pixie largo es ideal para quienes buscan comodidad y un estilo moderno, ya que es fácil de peinar y da volumen", explica Gema Casas. Además de ser práctico, es un corte que aporta un aire actual al look sin necesidad de recurrir a un peinado demasiado elaborado.

Corte de cabello para mujeres +60.

3. Bixie

Entre el pixie y el bob encontramos el bixie, una opción que combina lo mejor de ambos cortes. Mantiene parte de la longitud característica del bob, pero incorpora una estructura más escalada y ligera propia del pixie. El resultado es un corte cómodo, con movimiento y fácil de mantener, que además puede aportar mucha personalidad al look. Por sus características, se convierte en una buena alternativa para quienes quieren acortar su melena sin llegar a un pixie tradicional.

Corte de cabello para mujeres +60.

En definitiva, más que buscar un corte que prometa quitar años de encima, lo importante es encontrar un estilo que aporte movimiento, volumen y frescura, y que además se adapte a la textura del cabello y a las facciones. Porque, como señala Gema Casas, el objetivo no debería ser cambiar la apariencia para parecer más joven, sino encontrar un corte que haga que cada mujer se sienta cómoda y favorecida.