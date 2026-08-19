Fue el último grito de la moda en la década del 70 y ahora vuelve a todas las vidrieras: los pantalones que en tendencia para la primavera 2026.

Hay prendas que parecen tener una segunda vida asegurada y los jeans inspirados en los años 70 son una de ellas. En 2026, la moda vuelve a mirar hacia aquella década para recuperar pantalones de piernas amplias, cortes acampanados, modelos de tiro alto y hasta diseños con patchwork, aunque con una diferencia fundamental: ya no se trata de copiar literalmente los looks de hace medio siglo, sino de tomar algunos de sus elementos y mezclarlos con prendas actuales.

El regreso también viene acompañado por otra tendencia que encaja naturalmente con el denim retro: las blusas de inspiración bohemia, con estampados, mangas amplias, volados, bordados o telas livianas. La combinación permite conseguir ese aire relajado y romántico asociado a los 70, pero de una manera mucho más fácil de incorporar al guardarropa cotidiano.

Entre los modelos que recuperan protagonismo están los jeans acampanados, uno de los cortes más reconocibles de la década del 70. La silueta se caracteriza por ajustarse más en la parte superior y abrirse progresivamente desde la rodilla, creando una pierna más amplia hacia el ruedo.

La tendencia no es nueva, pero vuelve con fuerza cada vez que la moda recupera la estética retro. En los 70, figuras como Farrah Fawcett ayudaron a convertir este pantalón en una pieza asociada tanto a looks informales como a propuestas más sofisticadas. Hoy puede combinarse con una blusa estampada y botas, pero también con una camisa blanca o una remera básica para bajar la intensidad vintage.

Patchwork: el detalle que lleva el look directamente a los 70

Otro de los regresos más llamativos es el jean con patchwork, es decir, confeccionado a partir de distintos retazos o paneles de denim. Aunque esta técnica también tuvo presencia en los años 60, continuó formando parte de la estética de la década siguiente y quedó asociada a una moda más artesanal y despreocupada.

La referencia histórica más conocida es Jane Birkin, quien fue fotografiada en 1975 con unos jeans de este estilo. Para llevarlos actualmente no hace falta sumar demasiados elementos: una blusa bohemia, zapatos planos o botas simples pueden ser suficientes para construir un conjunto con personalidad.

Fue el último grito de la moda en la década del 70 y ahora vuelve a todas las vidrieras: los pantalones que en tendencia para la primavera 2026.

Cómo llevar la tendencia sin parecer disfrazada

El secreto del regreso de los 70 está justamente en no intentar recrear un look completo de la época. La moda actual toma las siluetas y los detalles más reconocibles, pero los combina con básicos contemporáneos.

Un jean acampanado puede llevarse con una camisa blanca; uno de patchwork, con una remera lisa para no sacarle el protagonismo al jean. De esta manera, la nostalgia aparece como un detalle y no como el concepto completo del outfit.

Así, los jeans de inspiración setentosa vuelven a demostrar por qué algunas tendencias consiguen atravesar generaciones: pueden cambiar los accesorios, los zapatos y las combinaciones, pero una buena silueta de denim siempre encuentra la manera de volver a entrar en el placard.