8 cortes de pelo corto que rejuvenecen y estilizan rostros redondos de mujeres +60

En la etapa de los 50 a 60 años, los cambios faciales como la flacidez, la pérdida de volumen y el descolgamiento se notan más, y la menopausia puede provocar un ensanchamiento del óvalo facial. Esto afecta especialmente a quienes tienen rostro redondo, por lo que elegir un corte de pelo que estilice y aporte un efecto lifting se vuelve fundamental para lucir más joven y favorecida.

Olga G. San Bartolomé, peluquera con amplia experiencia, explicó que la clave para estilizar un rostro redondo está en crear volumen en la parte superior del cabello, mediante capas cortas o peinados que levanten el pelo, como un corte pixie. Además, recomendó evitar el volumen en los laterales para no acentuar la redondez.

Para afinar visualmente el óvalo, los cortes bob y long bob con mechones delanteros que caen sobre el rostro son ideales, ya que ayudan a que parezca más estrecho. En cambio, los estilos con ondas o volumen en la zona de las mejillas pueden potenciar la redondez, por lo que conviene descartarlos.

En cuanto a la sensación de juventud que aportan los cortes, la estilista señaló que no es tanto la longitud del cabello, sino el estilo de peinado lo que marca la diferencia. "Cuanto más repeinado y formal se lleve un corte, más edad suma", afirmó, mientras que los estilos desenfadados, con capas y movimiento, rejuvenecen notablemente.

Estos son los 8 mejores cortes de pelo para mujeres +60

1.Pixie: Este corte es un clásico rejuvenecedor para rostros redondos porque combina volumen arriba con laterales muy pulidos, lo que estiliza y despeja la frente. El movimiento en la parte superior es clave para lograr un look fresco y favorecedor.

Aporta volumen arriba y estiliza los laterales del rostro.

2.Bob: Una opción versátil que, en rostros redondos, funciona mejor si supera la longitud del mentón para evitar enfatizar el ancho facial. Combinarlo con una raya al costado que aporte volumen en la parte superior ayuda a estilizar el rostro.

3.Long bob con capas largas: Perfecto para suavizar las facciones, este estilo con capas que van de medios a puntas añade textura y movimiento sin sumar volumen lateral. Además, es fácil de peinar y aporta un aire muy rejuvenecedor.

Suma movimiento sin generar volumen en los laterales.

4.Micropixie: Más arriesgado, este corte exige un peinado con textura y un acabado relajado para evitar sumar años, especialmente en cabellos rubios claros, canosos o negros. Es ideal para estilizar el rostro redondo sin perder frescura.

Estiliza las facciones y aporta un look moderno y fresco.

5.Bixie rizado: La mezcla entre bob y pixie para cabellos rizados resulta en un estilo con mucho movimiento y textura que rejuvenece y alarga visualmente el rostro. Se recomienda que quede por debajo de la barbilla para lograr ese efecto.

6.Shaggy bob: Combina capas cortas en la parte superior con un acabado más ligero en las puntas, potenciando el volumen donde es necesario y afinando el rostro. Es un corte moderno y rompedor que funciona muy bien en rostros maduros.

Las capas aportan volumen arriba y afinan visualmente el rostro.

7.Bixie asimétrico: Ideal para cabellos lisos con textura, este corte desigual con flequillo biselado y un lado más largo ayuda tanto a estilizar como a rejuvenecer sin complicaciones para el peinado diario.

8.Bob escalado: Un bob fresco con capas modernas que aporta movimiento y un efecto rejuvenecedor. Se aconseja que el largo caiga por debajo de la mandíbula para evitar volumen lateral y que el peinado sea ligero y natural.