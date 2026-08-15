Cómo hacer que la tintura dure más, según estilistas: "Después del tinte, espera entre 48 y 72 horas para lavarlo por primera vez"

Uno de los problemas más frecuentes a la hora de teñirse el pelo es que, en muchos cabellos, el color dura poco tiempo. A veces puede ser por tu tipo de pelo, pero muchas otras veces tiene que ver con cómo te lavás el cabello después de teñírtelo.

Estilistas expertas dialogaron con CLARA y explicaron por qué no se recomienda lavarse el pelo inmediatamente después de teñírtelo. "Después del tinte o las mechas, para permitir que la cutícula se cierre y el color dure más tiempo, espera entre 48 y 72 horas para lavarlo por primera vez", explica Encarna Moreno, galardonada varias veces como Mejor Peluquera de España y Mejor Peluquera de Novias.

Por qué hay que esperar para lavar el pelo después de teñirlo

Cuando teñimos el cabello, la cutícula se abre para permitir que las moléculas de color penetren en la fibra capilar. Por eso, lavar el pelo demasiado pronto puede hacer que parte del pigmento se elimine antes de que el color termine de fijarse correctamente. Encarna Moreno explica que este tiempo de espera "permite que el color se fije correctamente en la fibra capilar".

Ale Olazalde, peluquera y fundadora del salón mexicano Mika Beauty Bar, añade que "al teñir tu cabello o hacer una decoloración, la cutícula se abre permitiendo que las moléculas de color penetren". Por este motivo, lavarlo inmediatamente puede hacer que el tono pierda intensidad más rápido. Según Olazalde, esto ocurre porque "la cutícula tarda unos días en cerrar después de una coloración".

Qué puede pasar si lavás el pelo demasiado pronto

Esperar entre 48 y 72 horas no es una cuestión menor si querés conservar el color durante más tiempo. Nanna Bundgaard, experta en cabello detrás de la marca Yuaia Haircare, asegura que "el momento en que te lo laves por primera vez puede marcar una gran diferencia en la duración del color, en lo brillante que se vea y en lo sano que se mantenga tu cabello".

Si no respetás este tiempo, el color puede desvanecerse más rápidamente, ya que el agua y el champú pueden eliminar parte del pigmento que todavía no se ha fijado por completo. Además, el tono podría verse menos vibrante o incluso ligeramente desigual, especialmente en las zonas del cabello que presentan una mayor porosidad. La experta señala que "cuanto más esperes (dentro de lo razonable), mejor se fijará el color". Por eso, si acabás de teñirte, lo mejor es tener un poco de paciencia antes de volver a lavarte el pelo.

Qué champú usar después de teñirte

Una vez que llega el momento del primer lavado, también es importante prestar atención a los productos que utilizás. No cualquier champú es adecuado para el cabello recién teñido, especialmente si querés conservar el pigmento y mantener la fibra hidratada. Encarna Moreno recomienda "utilizar un champú específico para cabello teñido, que ayude a cerrar la cutícula, eliminar restos del producto químico y fijar mejor el color".

Lo más recomendable es optar por fórmulas suaves y tratantes que protejan la fibra capilar y ayuden a prolongar la duración del color. También conviene utilizar acondicionador o una mascarilla nutritiva después del lavado para recuperar la hidratación que el cabello puede perder durante el proceso de coloración.

Evitá lavar el pelo con agua muy caliente

La temperatura del agua también puede influir en la duración del tinte. El agua demasiado caliente puede abrir la cutícula y favorecer que el color se vaya perdiendo con mayor rapidez. Por eso, Nanna Bundgaard recomienda mantener una temperatura más baja, ya que esto "puede mejorar el brillo y la retención del color entre lavados". En la misma línea, Encarna Moreno aconseja utilizar "agua tibia y nunca caliente para evitar que el color se desvanezca rápidamente".

Además, es recomendable espaciar los lavados todo lo posible y evitar frotar el cabello con fuerza al secarlo con la toalla. La fricción puede resultar especialmente agresiva para una fibra que acaba de pasar por un proceso químico.