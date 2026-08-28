El truco de la muñeca que revela si te queda mejor el oro o la plata

Elegir entre joyas doradas o plateadas puede parecer una cuestión de gusto personal, pero en realidad el subtono de la piel influye más de lo que se cree. En este sentido, identificar cómo es el propio subtono permite saber, de forma casi inmediata, qué metal favorece más el rostro y las manos de cada persona.

La forma más simple de identificar el subtono es mirar las venas de la muñeca con luz natural. Si se ven de color verdoso, la piel tiene un subtono cálido, y el dorado es la mejor opción. Si en cambio se ven azuladas o moradas, el subtono es frío, y ahí el plateado es el metal que más favorece. Cuando no se logra distinguir con claridad entre uno y otro color, lo más probable es que el subtono sea neutro, y en ese caso tanto el oro como la plata quedan bien por igual.

El subtono de la piel influye a la hora de elegir accesorios dorados o plateados. Foto: Magnific

Otra forma de confirmarlo es observando cómo reacciona la piel al sol. Las pieles de subtono cálido suelen broncearse con facilidad y sin quemarse demasiado, mientras que las de subtono frío tienden a quemarse antes de tomar color, y suelen tener una base rosada o beige.

Lo que ocurre es que el oro complementa los matices amarillos y dorados de la piel, y le da un brillo más cálido al rostro. Por eso funciona bien con looks de inspiración terrosa, con colores como el marrón, el naranja o el verde oliva. La plata, en cambio, tiene un tono frío que resalta mejor las pieles con matices rosados o azulados, y suele leerse como una opción más discreta y moderna.

De todas formas, más allá del subtono de piel, hay margen para jugar según la temporada o el gusto personal. Por ejemplo, hay quienes prefieren el dorado en primavera y verano, y reservan el plateado para el otoño y el invierno, cuando buscan un aire más sobrio.

Qué pasa si el subtono es neutro

Quienes tienen un subtono neutro no necesitan elegir un solo bando, sino que tanto el oro como la plata quedan bien, y hasta se pueden combinar en un mismo look sin que se vea forzado. De hecho, mezclar ambos metales dejó de ser un error de estilo y hoy es una tendencia asentada en la joyería.