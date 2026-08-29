Las nueve zapatillas que eligen las celebridades en 2026 y serán tendencia en la primavera/verano

El cambio de estación siempre da ganas de renovar el calzado, y si se trata de inspiración, nada mejor que mirar qué zapatillas eligen las celebridades para marcar estilo. Este 2026, desde modelos icónicos que regresan del pasado hasta diseños deportivos que se lucen en la ciudad, las famosas ya definieron las tendencias que pisarán fuerte durante todo el año.

De Hailey Bieber a Taylor Swift: los modelos retro y urbanos que imponen las famosas

Hailey Bieber sorprendió con un revival de los 2010 y volvió a apostar por las zapatillas con resortes de Nike. Eligió un modelo en degradé naranja que combinó con prendas básicas, demostrando que un calzado protagonista puede levantar hasta el look más simple.

Por su parte, Natalie Portman reafirmó que lo clásico nunca pasa de moda con unas zapatillas blancas de lona, versátiles y eternas, ideales para combinar tanto con vestidos veraniegos como con jeans rectos.

Las zapatillas Nike elegidas por Hailey Bieber

Dakota Johnson mostró que la simplicidad también puede ser sofisticada. Combinó una camisa blanca de lino con jeans y deportivas azules que funcionan para un plan relajado o un look casual de salida.

Gigi Hadid no se despega de un modelo que se convirtió en un fenómeno global: las Samba de Adidas. Divertidas, cómodas y disponibles en una infinidad de colores, son una apuesta segura si querés un par que combine con todo.

Taylor Swift sumó un toque urbano a su estilo habitual con las New Balance. Cómodas y cancheras, son ideales para caminar todo el día, especialmente si estás de viaje y acumulás kilómetros.

Bella Hadid optó por dos modelos que reflejan las tendencias actuales. Por un lado, unas zapatillas ultra deportivas que combinó con un look 100% sport, perfectas para quienes priorizan la comodidad sin perder estilo. Por otro, las clásicas Puma Speedcat en color plateado, elegidas para darle un plus a cualquier outfit.

Lo mejor de estas tendencias es que muchas de las zapatillas son accesibles y fáciles de conseguir, mientras que otras se mantienen exclusivas. Sin embargo, todas comparten algo en común: suman actitud y confirman que el street style sigue siendo el termómetro más confiable de la moda urbana.

Tips para usar las zapatillas tendencia sin desentonar

Si ya elegiste tu modelo favorito, estos tips te van a ayudar a lucirlo como una celebridad: