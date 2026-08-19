Volvieron para quedarse: los 10 clásicos retro que tenías guardados y hoy son tendencia

Las tendencias que marcaron la adolescencia de quienes nacieron entre 1975 y 1995 hoy regresan con fuerza, pero adaptadas a los tiempos actuales.

La moda y la cultura pop tienen memoria, y las tendencias que marcaron la adolescencia de quienes nacieron entre 1975 y 1995 hoy regresan con fuerza, pero adaptadas a los tiempos actuales. Lo que en su momento parecía definitivamente pasado vuelve a las calles y redes sociales, esta vez con un aire renovado que combina lo retro con lo moderno.

Este fenómeno no solo se ve en la ropa, sino también en accesorios y objetos que formaron parte de la vida cotidiana de esa época. Lo interesante es que ahora no se trata de replicar exactamente los estilos de los 90 o los primeros 2000, sino de rescatar elementos icónicos para mezclarlos con prendas actuales y lograr un look auténtico y contemporáneo.

El regreso de los clásicos

Entre los clásicos que vuelven a ocupar un lugar protagonista, se destacan diez que sin dudas despertarán la nostalgia y el deseo de probarlos nuevamente.

La vincha zig zag o dentada, que durante años fue un accesorio infaltable para despejar la cara, ahora vuelve con todo. Se usa tanto con el pelo suelto como recogido, y aporta un toque retro incluso a los looks más simples.

La camperita Adidas, símbolo de la estética sporty de los 90, dejó de ser exclusiva del gimnasio para convertirse en una prenda versátil. Combina perfectamente con jeans, polleras o vestidos y es un must para quienes buscan un estilo casual pero con onda.

El brillo en los labios también regresó: el gloss vuelve a ser la estrella del neceser, dejando atrás la moda mate para darle paso a un efecto húmedo y luminoso que marcó a toda una generación adolescente.

Las hebillas grandes para el pelo, con formas divertidas como mariposas o flores, recuperan su rol de protagonistas del peinado, dejando de ser solo un detalle funcional para ser parte central de cualquier outfit.

El tiro bajo desafía la supremacía del tiro alto en jeans.

Lo analógico vuelve a enamorar

Antes de los celulares, las cámaras compactas digitales eran compañeras inseparables de viajes y eventos. Hoy, estas cámaras se convirtieron en objetos de culto para quienes buscan una fotografía más espontánea y menos perfecta que la de los smartphones.

Los vinilos también volvieron con fuerza, no solo para escuchar música de forma analógica sino como piezas decorativas que aportan personalidad a cualquier espacio.

Las bandanas, esos pequeños pañuelos que se usaban en la cabeza o alrededor del cuello, regresan para sumar un detalle retro sin complicar el outfit. Son fáciles de combinar y aportan un toque distintivo.

Lo interesante es que no se trata de replicar exactamente los estilos de los 90, sino de rescatar elementos icónicos para mezclarlos con prendas actuales.

La vuelta del tiro bajo y el brillo sutil

En cuanto a la ropa, el tiro bajo está de regreso, desafiando la supremacía del tiro alto. Jeans y minifaldas de cintura baja volvieron a las pasarelas y calles, pero ahora se combinan con prendas y accesorios que actualizan el look.

El maquillaje perlado también resurgió: sombras claras e iluminadores con efecto nacarado vuelven a ganar protagonismo, aunque con un estilo más sutil y estratégico que busca iluminar la mirada sin exagerar.

Por último, los anteojos de colores retoman su lugar como accesorios divertidos y funcionales, con marcos transparentes, tonos pastel y formas retro que aportan nostalgia sin necesidad de renovar todo el guardarropa.