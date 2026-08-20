El color rojo nunca pasa de moda a la hora de pintarse las uñas y este 2026 no es la excepción. Este color, tan clásico, atemporal y elegante, en su versión más vibrante también es una alternativa muy juvenil que vale la pena experimentar para levantar los looks.

Además, bien elegido y combinado con el diseño adecuado, el rojo puede aportar un aire fresco y rejuvenecedor a las manos, ideal para usar tengas la edad que tengas. Existen muchas propuestas para llevar las uñas rojas este 2026, desde tonos más oscuros hasta otros más colorados e incluso versiones minimalistas de la manicura francesa.

Las expertas de los salones de uñas aseguran en CLARA que "las uñas rojas son un clásico que no pasa de moda, se asocian a la elegancia y la feminidad, por lo que nunca desaparecen de las tendencias". La manicurista Sofya Khasanova, co-propietaria de Siberia Salon y fundadora de la marca de esmaltes premium Nata Classic, añade que "el rojo destaca especialmente por su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y convertirse tanto en el complemento de un look sofisticado como en el detalle que aporta personalidad a un estilismo más sencillo".

3 diseños de uñas rojas para todas las edades

1. Uñas rojas "jelly"

Las llamadas "jelly nails" son una de las opciones más juveniles para llevar el rojo este año. Su principal característica es un acabado traslúcido, brillante y jugoso, muy similar al de una gelatina, que permite que el color se vea ligero y luminoso sobre las uñas. A diferencia de los rojos más opacos e intensos, este acabado aporta frescura y consigue una manicura mucho más liviana. Es una alternativa ideal para quienes quieren incorporar el rojo sin que el resultado sea demasiado clásico o serio.

Diseños de uñas rojas en tendencia para este 2026.

2. Francesas rojas

La manicura francesa también puede convertirse en una opción rejuvenecedora si se sustituye la tradicional punta blanca por un **rojo vibrante**. El resultado es elegante, pero con un toque más moderno, divertido y juvenil. Además, al concentrar el color en las puntas, la manicura mantiene un aspecto limpio y delicado. Es una buena elección para quienes buscan experimentar con el rojo sin cubrir toda la uña y quieren conseguir unas manos sofisticadas, pero actuales.

Diseños de uñas rojas en tendencia para este 2026.

3. Uñas rojas degradadas

Para quienes prefieren una manicura más original, las uñas degradadas permiten combinar el rojo con otros tonos y conseguir un resultado luminoso, divertido y muy juvenil. Una de las propuestas que más destaca combina rojo, naranja y rosa mediante una transición suave entre los tres colores. El efecto aporta movimiento a las uñas y se aleja de las manicuras rojas más tradicionales, por lo que resulta especialmente interesante para quienes quieren darle un aire fresco a su look.