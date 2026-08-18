Rejuvenecen a todas: los 3 cortes de pelo para las +60 que van a brillar este 2026.

Elegir un corte de cabello a los 60 años que sea rejuvenecedor y te aporte frescura y movimiento puede ser complicado, pero no lo es. Según expertos en estilismo, hay tres cortes de pelo que cumplen perfectamente con este objetivo y que son perfectos para las de 60 en adelante.

A esta edad, más que buscar un efecto rejuvenecedor, lo importante es encontrar un corte que favorezca las facciones, aporte movimiento y se adapte a la textura del cabello. "A esta edad lo importante es buscar frescura y movimiento, no tanto un efecto rejuvenecedor", explica a CLARA Gema Casas, experta en belleza capilar y CEO de Gema Casas Peluquería Orgánica. Por eso, las capas suaves, los mechones frontales y los cortes que aportan volumen pueden convertirse en grandes aliados para actualizar la imagen sin perder naturalidad.

Los 3 cortes de pelo que rejuvenecen a partir de los 60

1. Melena midi con capas suaves

Las medias melenas son una de las mejores opciones para quienes buscan mantener cierta longitud sin renunciar al movimiento. Las capas suaves ayudan a evitar que el cabello se vea plano y, además, permiten conseguir ondas naturales que aportan dinamismo al look.

Cortes de cabello para las +60.

"También funcionan muy bien las medias melenas con capas suaves y ondas naturales, porque aportan movimiento y evitan un efecto plano", asegura Gema Casas. Se trata, además, de un corte muy versátil que permite llevar el cabello suelto o recogerlo de diferentes maneras, por lo que resulta especialmente práctico para el día a día.

2. Pelo largo con capas ligeras

Durante años se extendió la idea de que el pelo largo no favorece a las mujeres a partir de cierta edad, pero los expertos coinciden en que no tiene por qué ser así. Si la melena está cuidada, las puntas se mantienen sanas y el corte tiene una estructura que aporte movimiento, puede convertirse en una opción muy favorecedora.

Cortes de cabello para las +60.

"El pelo largo también es válido si está bien cuidado, con puntas sanas y capas ligeras", explica Gema Casas, quien recuerda que "lo importante no es la longitud, sino la estructura y el movimiento del corte". Por eso, una melena larga con capas estratégicas y algo de textura puede ayudar a conseguir un resultado más ligero y actual.

3. Bob rizado

El bob rizado también es una alternativa perfecta para quienes quieren renovar su imagen a partir de los 60. Su longitud, combinada con un volumen controlado, permite conseguir un acabado moderno y favorecedor sin necesidad de recurrir a cortes demasiado complicados. Además, es una opción especialmente interesante para quienes tienen el cabello rizado u ondulado y quieren aprovechar su textura natural. El resultado es un look con movimiento y personalidad que puede actualizar la imagen y suavizar las facciones.