Maquilladores coinciden: "A partir de los 60, los tonos melocotón y coral rosado aportan calidez sin endurecer los rasgos"

A partir de los 60 años, el rubor puede convertirse en uno de los grandes aliados para devolverle vitalidad al rostro. Sin embargo, no todos los tonos consiguen el mismo efecto y los maquilladores recomiendan elegir colores que aporten calidez y frescura sin endurecer las facciones.

El maquillador David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD, destaca especialmente dos tonalidades que funcionan muy bien en pieles maduras. "Los tonos melocotón y coral rosado aportan calidez sin endurecer los rasgos", revela el experto en CLARA. Estos colores ayudan a recrear el aspecto de una piel saludable y pueden utilizarse tanto en las mejillas como, en pequeñas cantidades, en los labios.

Maquillaje para mujeres de 50 años en adelante.

Por qué el rubor cobra importancia a partir de los 60

Con el paso de los años, el rostro puede perder parte del color y la luminosidad natural que tenía en etapas anteriores. En lugar de intentar recuperar ese efecto mediante una base muy cubriente, el maquillaje puede apoyarse en pequeños toques de color estratégicamente colocados. Además, durante el verano, las fórmulas pesadas pueden resultar especialmente incómodas. Una base demasiado densa puede acumularse en las líneas de expresión y marcar la textura de la piel, mientras que los productos cremosos permiten conseguir un acabado más ligero.

"En verano solemos tener más color, mayor circulación y una luminosidad natural que muchas veces intentamos cubrir innecesariamente. Cuando dejamos que esa piel se vea y simplemente corregimos o potenciamos ciertas zonas, el resultado suele ser más bonito, ligero, fresco y mucho más actual", explica Marta Arce, maquilladora y codirectora creativa de U/1ST.

Melocotón y coral rosado: los dos tonos que mejor quedan en pieles maduras

Entre las opciones más favorecedoras se encuentran los tonos melocotón y coral rosado, especialmente cuando se busca un resultado natural y luminoso. Son colores que aportan cierta calidez a la piel sin generar un contraste demasiado fuerte. La clave está también en la textura. En pieles maduras, los rubores en crema o líquidos pueden integrarse mejor con la piel y evitar que el producto quede depositado sobre las líneas de expresión.

El rubor debe aplicarse en pequeñas cantidades, preferentemente en la zona alta del pómulo y difuminándolo hacia la sien. De esta manera, además de aportar color, puede ayudar a crear visualmente un efecto más elevado en el rostro.

El truco para conseguir todavía más luminosidad

El rubor puede combinarse con una base ligera para conseguir un maquillaje fresco sin necesidad de cubrir completamente la piel. Deibis recomienda incluso mezclar determinados productos antes de aplicarlos. "El truco para conseguir luminosidad en la piel a partir de los 60 es mezclar una base tipo sérum o un tratamiento con color con una pequeña cantidad de iluminador líquido", explica Deibis.

"Basta con poner una dosis de base en el dorso de la mano, añadir una gota de iluminador y extender la mezcla con los dedos", recomienda el maquillador. La mezcla no tiene por qué aplicarse por todo el rostro. Lo ideal es utilizarla en aquellas zonas donde se busca unificar ligeramente el tono y potenciar la luminosidad, dejando otras áreas más naturales.

Otra de las claves consiste en no cubrir completamente la piel antes de aplicar el rubor. Una corrección localizada puede ser suficiente para mantener visible la textura natural del rostro. "Se piensa que al aplicar más base, más polvos o más fijación el maquillaje durará más tiempo, pero normalmente ocurre justo lo contrario. El exceso de capas suele acabar rompiéndose, acumulándose, moviéndose o resultando incómodo a lo largo del día", sostiene Marta Arce.