Dina Moctezuma, médica estética: "Para las mujeres de 60 años, Septiembre es uno de los mejores momentos del año para iniciar una rutina de recuperación".

A partir de los 60 años, la piel puede mostrar con mayor intensidad algunos signos del envejecimiento y septiembre es la época perfecta para empezar a cuidarse la piel. La exposición solar, las altas temperaturas y el aire acondicionado pueden favorecer la deshidratación, la pérdida de luminosidad y una mayor visibilidad de manchas y arrugas, y conviene preparar la piel con tiempo para cuando lleguen los meses de calor.

Según explica en CLARA Dina Moctezuma, médica especialista en medicina estética y regenerativa, septiembre puede ser un buen momento para reorganizar la rutina y recuperar la barrera cutánea antes de volver a incorporar activos más intensos. “Muchas mujeres sienten que, al volver de vacaciones, han envejecido de golpe. En realidad no ocurre de un día para otro, sino que el verano hace más visibles cambios que ya estaban produciéndose. Por eso septiembre es uno de los mejores momentos del año para iniciar una rutina de recuperación”, explica.

Cuidado de la piel en mujeres mayores de 60 años.

Cómo saber si la piel necesita hidratación y qué rutina seguir

La deshidratación no siempre provoca descamación. También puede manifestarse mediante tirantez, falta de luminosidad, pequeñas arrugas o maquillaje que se cuartea fácilmente. Además, no debe confundirse una piel deshidratada con una piel seca: incluso una piel grasa o mixta puede presentar falta de agua. Cuando existe un daño solar mayor, pueden aparecer manchas más intensas, textura áspera, sensación de rigidez, tono desigual o pequeños vasos sanguíneos visibles. Ante cambios importantes en las manchas, la recomendación es consultar con un especialista.

Con respecto a las rutinas de skincare con mil productos, la experta señala: “No creo en las rutinas de diez pasos porque lo más importante es la constancia más que la cantidad. La mayoría de las pieles maduras responden mejor cuando utilizamos pocos productos, pero bien elegidos”. Durante los primeros días pueden utilizarse productos suaves e ingredientes como ceramidas, lípidos y ácido hialurónico, además de protector solar.

La rutina de mañana y noche

Por la mañana, la especialista recomienda una limpieza suave, un antioxidante como la vitamina C, hidratante con ceramidas y ácido hialurónico y, fundamentalmente, protector solar SPF 50 todos los días. Por la noche, la rutina puede comenzar con limpieza y una crema reparadora. Una vez recuperada la piel, se puede introducir progresivamente un retinoide, alternándolo con otros activos destinados a tratar las manchas. Además, la experta señala que lo más importante es la constancia.

Los tres productos que no pueden faltar

Para simplificar la rutina, Moctezuma destaca tres productos fundamentales: