Marta Barrera, farmacéutica: "La vitamina C es imprescindible para que las células sinteticen colágeno"

La vitamina C es un activo que no puede faltar en tu rutina de skincare si lo que buscás es aumentar la producción de colágeno. Además de ser muy útil para rejuvenecer la piel y darle un aspecto más luminoso, también es ideal si tenés manchas en la piel.

"La vitamina C es imprescindible para que las células sinteticen colágeno", explica Marta Barrero, experta en dermocosmética y farmacéutica, en diálogo con CLARA. Además de favorecer la producción de esta proteína, este activo destaca por su acción antioxidante, que ayuda a proteger la piel frente a los radicales libres y a prevenir algunos de los signos visibles del envejecimiento.

Vitamina C para una piel más firme y joven

Uno de los principales motivos por los que la vitamina C se convirtió en uno de los activos más buscados en cosmética es su relación con el colágeno. Esta proteína es fundamental para mantener la estructura, la firmeza y la resistencia de la piel, pero con el paso de los años el organismo comienza a producir menos.

Por eso, incorporar vitamina C a la rutina puede ser especialmente interesante cuando el objetivo es cuidar la firmeza y prevenir algunos de los signos visibles del envejecimiento. Además, su acción antioxidante ayuda a combatir los radicales libres, que pueden contribuir al daño celular y al deterioro de la piel.

Un activo antioxidante que protege la piel

La vitamina C también destaca por su capacidad antioxidante. Esto significa que ayuda a neutralizar los radicales libres que se generan como consecuencia de diferentes factores externos, entre ellos la exposición a la radiación solar. En este sentido, su función complementa la fotoprotección, aunque nunca debe sustituir al protector solar. La estrategia más completa consiste en utilizar antioxidantes como la vitamina C junto con un fotoprotector de amplio espectro.

También ayuda a conseguir una piel más luminosa

Otro de los beneficios más conocidos de la vitamina C es su capacidad para mejorar el aspecto general del tono de la piel. Su uso habitual puede ayudar a conseguir una apariencia más uniforme y luminosa, algo especialmente interesante cuando el rostro se ve apagado o presenta pequeñas irregularidades de pigmentación. Además, puede resultar útil para quienes buscan mejorar la apariencia de las manchas y conseguir un tono más homogéneo.

Cómo combinar la vitamina C con otros activos

La vitamina C puede formar parte de una rutina de cuidado facial junto a otros ingredientes que también ayudan a mantener la piel en buenas condiciones. Entre ellos se encuentra la niacinamida, otro de los activos que la farmacéutica recomienda incorporar a la rutina. "La niacinamida, por su parte, es fantástica para mantener la función barrera intacta, reducir la microinflamación que provoca el calor y evitar que el tono se vuelva irregular", explica Marta Barrero.

Por la noche, además, la rutina puede complementarse con ingredientes destinados a hidratar y favorecer la reparación de la piel. Entre ellos, la experta menciona el ácido hialurónico y los péptidos, que pueden ayudar a mantener una piel hidratada y apoyar el cuidado de la firmeza.