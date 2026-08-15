Cómo es la rutina de 4 pasos para mujeres +60: los consejos de una experta para cuidar la piel

Con el paso del tiempo, las pieles cambian y es clave aprender los pasos concretos para cuidarla al máximo y tener un rostro reluciente. Una dermatóloga reveló cómo es la rutina de skincare que deberían seguir las mujeres después de los 60 años.

Rutina de cuidado de la piel: los 4 pasos claves después de los 60 años

La doctora Analía López compartió en un video de TikTok (@somospiel.dermatologia) los cuatro pasos claves que hay durante una rutina de skincare después de los 60 años. Si bien los productos y las marcas varían de acuerdo a la piel de cada persona, sus necesidades y los cambios que se buscan, la especialista estableció los puntos claves que tiene toda rutina:

Limpiador syndet: se trata de limpiadores sin jabón que tienen un pH similar al de la piel del rostro para evitar la irritación de la cara. Siempre el producto exacto dependerá de la piel de cada una. Un sérum: que va a depender de las características de la piel y qué objetivos se busquen en esa rutina, que pueden ser desde antioxidantes o hidratantes como ácido hialurónico, vitamina C, sinamida. Crema hidratante: se debe buscar una opción que ayude a lograr una hidratación profunda, la estimulación del colágeno, eliminar manchitas y a proteger del daño solar. La especialista señaló que "una buena opción son cremas con antioxidantes, vitamina C, retinol, ácido hialurónico". Protector solar: se trata del punto más importante y, de acuerdo a la dermatóloga, se debe usar todo el año. Incluso si está nublado o en los días de frío.

¿Por qué es necesario usar protector solar todo el año?

Si bien el sol parece menos intenso en invierno o en los días nublados, los dermatólogos y especialistas advierten que es necesario usar protector solar siempre. Esto se debe a que los rayos UV, responsables del envejecimiento prematuro y gran parte del daño que deriva en cáncer de piel, mantienen una intensidad similar durante todo el año y atraviesan tanto las nubes como los vidrios.

Los especialistas recomiendan usar protector solar todo el año porque la radiación UV se mantiene

Hasta un 80% de la radiación UV puede pasar en un día nublado, lo que hace que la exposición ocurra incluso cuando no hay sensación de calor. Desde la American Academy of Dermatology (AAD) señalan que el daño solar es acumulativo: cada exposición sin protección suma, aunque no haya quemadura visible.

Por eso, recomiendan usar protector solar de amplio espectro con FPS 30 o superior todos los días, no solo en la playa o en verano, como parte de una rutina constante de cuidado de la piel.