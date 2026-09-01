El corte más elegante que las mujeres +50 van a usar esta primavera: "Devuelve movimiento, luz y energía al rostro".

Con la llegada de la primavera, elegir un nuevo corte de pelo puede ser una de las formas más sencillas de renovar la imagen. Entre las tendencias que pisan fuerte esta temporada, hay una que destaca especialmente entre las mujeres mayores de 50 años. Es un corte elegante, sofisticado y que nunca pasa de moda.

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Se trata del bixie, un corte corto que combina las características del bob y el pixie para conseguir una melena ligera, sofisticada y llena de movimiento. Además de ser una opción elegante para renovar el look, este corte permite recuperar el cabello después del verano, eliminando las zonas más castigadas y devolviendo una apariencia más saludable. Este corte "devuelve movimiento, luz y energía al rostro", según dijo Pedro Moreno, Education Manager de Jean Louis David, en diálogo con CLARA.

Corte de cabello en tendencia para esta primavera, ideal para las +50.

El sol, el cloro, la sal y las altas temperaturas pueden hacer que "la fibra capilar pierda hidratación, elasticidad y brillo", explica Alberto Cerdán, referente de la peluquería y el estilismo en España. Por esta razón, también es un corte perfecto para considerar hacerse de acá a fin de año, cuando llegan los días de calor.

Bixie: un corte corto que no obliga a renunciar a la longitud

El bixie se encuentra en un punto intermedio entre dos de los cortes cortos más conocidos, el bob y el pixie. Esto hace que resulte especialmente interesante para quienes buscan un cambio visible, pero no quieren llevar el cabello extremadamente corto. "Es más largo y versátil que un pixie, pero conserva la ligereza y el volumen en raíces que muchas veces se pierde cuando dejamos crecer demasiado la melena", explica Kuki Giménez, directora de Let’s Make Up School y portavoz de Druni.

Su largo permite seguir jugando con diferentes peinados y texturas. Se puede llevar liso, con ondas, respetando el movimiento natural del cabello o incluso con algunos mechones alrededor del rostro.

Corte de cabello en tendencia para esta primavera, ideal para las +50.

Por qué favorece especialmente después de los 50

Una de las grandes ventajas del bixie es su capacidad para aportar volumen en las zonas que lo necesitan, eliminar peso de las puntas y suavizar visualmente las facciones. El movimiento del cabello también ayuda a conseguir una imagen más fresca y ligera, dos características que convierten al bixie en una alternativa especialmente favorecedora para las mujeres +50.

"Devuelve movimiento, luz y energía al rostro", señala Moreno. Además, sus capas permiten personalizar el corte en función del tipo de cabello, la textura y las características del rostro. Aunque pueda parecer un corte pensado exclusivamente para cabellos lisos, una de sus principales virtudes es precisamente su versatilidad.

En cabellos finos y lisos, ayuda a aportar cuerpo y evita que la melena se vea excesivamente plana, gracias a la combinación de longitud alrededor del rostro y movimiento en la parte superior. En los cabellos ondulados y rizados, las capas permiten retirar peso y favorecer que la textura natural recupere su forma. En lugar de intentar modificar el cabello, el corte busca potenciar el movimiento y colocar el volumen de una manera más favorecedora.