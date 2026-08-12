Pedro Moreno, estilista, sobre los mejores cortes para mujeres +50 con cara alargada: "Buscamos crear amplitud en los laterales"

A medida que pasan los años, es muy común que el rostro se vuelva más alargado. Si sos una mujer de 50 años o más y notaste que la forma de tu rostro cambió, hay tres cortes de pelo que según estilistas pueden ser muy favorecedores para las mujeres de cara alargada, ya que suavizan los rasgos y hacaen que el rostro se vea con proporciones más armoniosas.

Además de tener en cuenta la edad, a la hora de elegir un nuevo look es importante prestar atención a la forma del rostro, la textura del cabello y el estilo personal. "La forma del rostro, la textura del cabello, la geometría del corte y la personalidad de quien lo lleva", explica Pedro Moreno, Education Manager de Jean Louis David, en diálogo con CLARA.

En los rostros alargados, el objetivo principal es conseguir mayor amplitud en los laterales y evitar aquellos estilos que hagan que la cara parezca todavía más larga. "Buscamos crear amplitud en los laterales y reducir visualmente la sensación de longitud", señala Moreno. Por eso, las melenas extremadamente largas, muy lisas y sin movimiento no suelen ser la mejor alternativa. Tampoco conviene concentrar demasiado volumen en la parte superior de la cabeza, ya que puede potenciar la sensación de verticalidad.

3 cortes de pelo para mujeres +50 con rostro alargado

1. Capas invisibles

Las capas invisibles son una alternativa ideal para quienes quieren renovar su melena sin renunciar al largo. Al distribuir el peso del cabello de manera estratégica, permiten generar movimiento y aportar volumen en los laterales sin que el cambio resulte demasiado evidente. Este tipo de corte también puede ser especialmente práctico para mujeres que buscan un estilo sencillo de mantener. Para conseguir un resultado más natural, es preferible que las puntas tengan algo de movimiento y no terminen completamente rectas.

Corte de cabello para mujeres +50 con cara alargada.

2. Shaggy bob

El shaggy bob combina el largo característico del bob con capas que aportan textura y movimiento. En el caso de los rostros alargados, la longitud es un detalle fundamental: lo más favorecedor es que el cabello llegue aproximadamente hasta la mandíbula o el mentón. De esta manera, el corte ayuda a generar amplitud en la zona lateral del rostro y evita sumar centímetros visualmente a la forma de la cara. También puede acompañarse con un flequillo recto de puntas desfiladas, que ayuda a acortar visualmente la frente.

Corte de cabello para mujeres +50 con cara alargada.

3. Bob con textura a la altura de la mandíbula

Otra alternativa que puede favorecer especialmente a partir de los 50 es un bob trabajado con textura a la altura de la mandíbula. A diferencia de una melena completamente lisa y pegada al rostro, las ondas suaves y las capas sutiles permiten crear mayor volumen a los costados. La clave está en conseguir movimiento sin exagerar el volumen en la coronilla. De esta manera, el cabello enmarca las facciones y contribuye a equilibrar las proporciones del rostro.

Corte de cabello para mujeres +50 con cara alargada.

Dato importante: el corte también tiene que adaptarse a tu estilo

Aunque existen determinadas técnicas que pueden ayudar a equilibrar visualmente las facciones, no hay que olvidar que el corte debe representar a quien lo lleva. "La técnica equilibra las facciones, pero el estilo es lo que convierte el corte en algo personal", explica Pedro Moreno. Por eso, antes de elegir un corte únicamente porque favorece a las caras alargadas, también conviene pensar en el tipo de cabello, el tiempo disponible para peinarlo y, sobre todo, en el estilo con el que cada mujer se siente cómoda.

A partir de los 50, el cabello puede experimentar cambios en cuanto a densidad, grosor e hidratación. Elegir un corte que aporte movimiento y volumen puede ayudar a conseguir una melena con más cuerpo, pero siempre respetando las características naturales del cabello. En definitiva, las capas, los largos a la altura de la mandíbula o el mentón y los cortes con textura pueden convertirse en grandes aliados para equilibrar un rostro alargado. El objetivo no es esconder las facciones, sino encontrar una forma de llevar el cabello que aporte armonía, movimiento y un aspecto fresco y favorecedor.