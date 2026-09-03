Peluqueros coinciden: "Con unas buenas mechas, parecés descansada aunque hayas dormido tres horas"

No es necesario hacerse un cambio de look rotundo para conseguir un rostro más iluminado y suavizar tus facciones. Algunos detalles simples, como unas mechas de pelo bien elegidas, pueden cambiar totalmente tu aspecto e incluso hacerte ver más descansada.

{{{htmlAmp}}}

Este tipo de iluminaciones pueden aportar profundidad, movimiento y, sobre todo, un extra de luz al rostro que consigue que el pelo se vea más brillante y cuidado. "Las mechas de Amal Clooney son como un buen iluminador en la piel, con ellas, pareces descansada aunque hayas dormido tres horas", asegura la peluquera Begoña Llamazares en TELVA. La experta compara el efecto de los reflejos más claros en el cabello con el del maquillaje cuando se utiliza estratégicamente para devolver luminosidad al rostro.

El secreto está en iluminar alrededor del rostro

Una de las claves de la melena de Amal Clooney está precisamente en la combinación entre una base castaña y unas mechas más claras que crean diferentes puntos de luz. Según María Baras, peluquera y directora de Cheska, se trata de un tono que puede definirse como "un tono bronde a caballo entre el castaño y el rubio o un chocolate miel degradado de forma gradual desde la raíz hasta las puntas".

La experta explica además que la actriz y abogada "se ha apuntado a la moda del hair contouring que ilumina el rostro con reflejos más claros para dar luz a la cara". Este tipo de coloración permite jugar con diferentes intensidades sin perder naturalidad. Los reflejos cálidos en tono caramelo y miel se integran sobre la base castaña y consiguen una melena multidimensional, con más movimiento y brillo.

Mechas caramelo y miel para una melena más luminosa

No todas las mechas tienen que ser rubias muy claras para conseguir un efecto rejuvenecedor. En las bases castañas, los tonos caramelo, miel y dorados pueden crear pequeños puntos de luz que suavizan visualmente el rostro y aportan dimensión al cabello.

En el caso de Amal Clooney, el resultado parte de una base castaña luminosa enriquecida con reflejos cálidos. El objetivo es que las mechas llamen la atención sin generar un contraste excesivo, de manera que el color conserve ese acabado sofisticado y natural. Además, Llamazares insiste en que conseguir ese tono cálido no significa olvidarse del mantenimiento: "Ese tono cálido que parece recién salido de la peluquería es puro mantenimiento: un brillo cada cierto tiempo".

El truco para que las mechas sigan favoreciendo

Las mechas también requieren un mantenimiento periódico en el salón. Eduardo Sánchez, director de la Maison Eduardo Sánchez, advierte que "sus mechas favorecen mucho a las castañas pero requieren de un mantenimiento constante en la peluquería porque desde una base oscura llegar a ese rubio dorado o cobre veneciano requiere de altas dosis de hidratación y unos baños de pigmentos para poder mantenerlo al día".

Un buen color necesita un cabello cuidado

El efecto de unas mechas luminosas no depende únicamente de la coloración. El estado de la fibra capilar también resulta determinante para que el cabello refleje la luz y conserve ese aspecto brillante. Como explica Llamazares, "ese brillo y ese cuerpo que tanto envidiamos no salen de un producto milagro de última hora, salen de la rutina: cuidando las puntas, sin abusar del calor y con un poco de constancia. Es como la piel: se nota mucho más lo que haces cada día con ella que lo que te pones media hora antes de salir". La clave está en elegir bien los tonos y, sobre todo, situar los reflejos donde realmente puedan aportar luz al rostro.