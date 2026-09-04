Los portarretratos que durante años ocuparon cómodas y todo mueble del hogar comenzaron a perder protagonismo en 2026. La nueva tendencia de decoración apuesta por ambientes más ordenados, con menos objetos a la vista y piezas elegidas con intención. Las fotos familiares siguen presentes, pero ahora se exhiben de una manera más cuidada.

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La propuesta no busca eliminar los recuerdos personales ni transformar la casa en un espacio frío. Por el contrario, el objetivo es conseguir ambientes cálidos y con personalidad, pero evitando que cada superficie termine cubierta de adornos, fotografías y objetos que no necesariamente tienen relación entre sí.

La tendencia que reemplaza a los portarretratos

La principal clave para actualizar la decoración consiste en dejar espacios libres sobre los muebles. En lugar de llenarlos con varios portarretratos pequeños, la tendencia propone seleccionar pocas piezas capaces de aportar interés visual al ambiente.

Esta idea se relaciona con el llamado minimalismo cálido, que busca combinar el orden propio de una decoración más despejada con elementos que aporten calidez. Así, una habitación puede conservar su personalidad sin caer en una acumulación excesiva de objetos.

Qué pasa ahora con las fotos familiares

Las fotografías familiares no desaparecieron de la decoración. Lo que cambió es la manera de mostrarlas dentro de los ambientes. Una de las alternativas consiste en crear una composición de fotografías en una pared, en lugar de distribuir distintos portarretratos sobre cada mueble.

Otra posibilidad es elegir una única imagen especial y darle mayor protagonismo. Para eso, se puede utilizar un marco de mayor presencia y colocar la fotografía sobre una consola o cómoda, convirtiéndola en un elemento central de la decoración.

Las fotos familiares siguen presentes, pero ocupan lugares estratégicos.

De esta forma, la foto deja de ser un objeto más entre varios adornos y pasa a funcionar como una pieza protagonista. La clave está en elegir un lugar estratégico para exhibirla, sin necesidad de repartir recuerdos por todas las superficies disponibles.

Cómo aplicar el minimalismo cálido en casa

Para incorporar esta tendencia, una de las recomendaciones es comenzar despejando completamente las superficies. Después, se pueden volver a colocar solamente aquellos objetos que tengan un valor funcional, estético o personal.

En este esquema, alcanza con elegir un punto focal para cada espacio. Puede tratarse de una bandeja de diseño, una lámpara elegante, una pieza artesanal o incluso un libro decorativo. El resto de la superficie puede quedar libre para generar una sensación visual más ordenada.

La intención tampoco es que la vivienda parezca deshabitada. El minimalismo cálido busca justamente lo contrario: espacios vividos, acogedores y personales, aunque con una cantidad menor de elementos expuestos.

Por eso, si tenés varios portarretratos distribuidos por los muebles de tu casa, no hace falta guardarlos todos. Podés seleccionar las fotografías más significativas y encontrarles un lugar específico dentro de la decoración.