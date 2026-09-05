Peluqueros coinciden: "El aloe vera es muy bueno para el pelo y puede aportar hidratación, frescor y confort al cuero cabelludo".

El aloe vera es uno de esos ingredientes que suelen asociarse inmediatamente con el cuidado de la piel, pero sus propiedades también pueden convertirlo en un aliado para la rutina capilar. Su alto contenido en agua permite aportar hidratación al cabello y proporcionar una sensación refrescante y agradable en el cuero cabelludo y es por esto que los expertos recomiendan sumarla a la rutina de pelo.

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Aunque no se trata de un ingrediente milagroso ni sustituye a los tratamientos específicos para cabellos dañados, puede ser una buena opción para incorporar a una rutina de cuidado, especialmente cuando llega el calor y el pelo suele estar más expuesto al sol.

Por qué recomiendan aplicar aloe vera en el cabello.

El principal beneficio del aloe vera: hidratar

Para Elisabeth Torres, estilista y peluquera, el aloe vera destaca principalmente por su capacidad para aportar hidratación tanto al cabello como al cuero cabelludo. "El aloe vera es muy bueno para el pelo. Su principal beneficio es la hidratación y ayuda a que el cabello se sienta más suave, flexible y manejable, además de aportar una sensación refrescante y agradable en el cuero cabelludo", explica Elisabeth Torres en Woman.

La especialista dice que esta planta puede ser especialmente interesante cuando el cabello se siente seco o necesita recuperar una mayor sensación de suavidad y flexibilidad. "Puede ser un buen aliado dentro de una rutina capilar, especialmente cuando buscamos aportar hidratación, frescor y 'confort' al cuero cabelludo. Es una planta rica en agua y contiene compuestos que ayudan a mantener la hidratación de la piel y la del cabello", señala Torres.

Usar aloe vera en el cabello: para qué sirve y para qué no

Aunque el aloe vera puede mejorar la sensación de hidratación y suavidad, la peluquera advierte que no hay que confundir estos efectos con una reparación profunda de la fibra capilar. "El aloe vera aporta principalmente hidratación; no sustituye a un tratamiento específico cuando el cabello está muy seco, poroso, sensibilizado o dañado. En estos casos necesitamos activos formulados específicamente para tratar la fibra capilar", explica Torres.

Esto es muy importante en cabellos que han sufrido decoloraciones, tintes, herramientas de calor o procesos químicos. En estos casos, el aloe vera puede formar parte de la rutina, pero no debería considerarse un tratamiento reparador por sí solo.

Cómo incorporar el aloe vera a la rutina capilar

Actualmente, el aloe vera puede encontrarse en numerosos productos destinados al cuidado del cabello, desde champús y acondicionadores hasta mascarillas y tratamientos específicos. "Podemos encontrarla en champús, acondicionadores, mascarillas y tratamientos específicos. Me parece especialmente interesante en productos destinados a cabellos que necesitan hidratación o para aportar sensación de frescor y confort al cuero cabelludo", apunta la especialista.

También puede resultar agradable después de los meses de verano, cuando el cabello ha estado expuesto a diferentes factores que pueden resecarlo. "También puede resultar agradable después del verano, cuando el cabello ha estado expuesto durante semanas al sol, al calor, al cloro y al agua del mar", concluye la experta.